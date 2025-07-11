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入境韓國要注意！電子檢疫Q-CODE擴大實施　預計2027全面上路

▲▼韓國仁川國際機場，仁川機場，韓國旅遊，南韓旅遊，赴韓旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲南韓疾病管理廳決定，要求入境旅客通報身體狀況，並針對呼吸道傳染病進行篩檢。圖為南韓仁川國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者羅翊宬／編譯

為防堵傳染病跟著旅客入境，南韓疾病管理廳今（11）日宣布，15日起預計將呼吸道傳染病篩檢及電子檢疫等制度之措施，從原本的金浦機場、濟州機場，擴大實施範圍至大邱、清州、釜山、仁川等機場，一旦入境旅客出現咳嗽等呼吸道感染症狀，則必須在檢疫站接受篩檢，並在返家後確認篩檢結果。

根據《韓聯社》，南韓疾病管理廳原本從今年2月起率先在金浦機場、濟州機場針對入境旅客實施呼吸道傳染病篩檢「Q-CODE電子檢疫」，4月起擴大實施口岸至金海機場；不過，從本月15日起將進一步擴大實施範圍至大邱、清州、釜山、仁川機場，並預計明年擴大至南韓全國實施。

旅客在入境後若出現呼吸道感染疑似症狀，在自行通報後必須前往檢疫站，由檢疫人員確認症狀，並安排接受免費篩檢，在實施相關的保健教育後返家，透過手機或電子郵件靜候篩檢結果。一旦確認為陽性，則在申請獲得檢疫站所發出的證明文件後，可以套用健保。

報導指出，從今年2月到6月，在金浦、濟州、金海機場一共出現184名出現呼吸道症狀的旅客，其中有30人接受篩檢，最後則有7人通報為陽性（新冠肺炎2人、A型流感3人、B型流感2人）。

據悉，南韓從2024年1月1日起，規定旅客需要填寫「入境檢疫資訊預填系統」（Q-CODE）才能成功入境，必須在出發前72小時內填寫完成，入境檢疫時使用手機掃描QR-CODE，可以加快入境速度。

南韓疾病管理廳決定，從本月15日起將擴大Q-CODE電子檢疫示範工作實施範圍，從原本的金海、大邱、清州機場，擴及至金浦與濟州機場，一共5座機場。

南韓疾病管理廳表示，若是在南韓當局所列入的「重點簡易管理地區」停留、或是行經該區域的入境旅客，仍需使用Q-CODE或填寫紙本健康問卷向檢疫人員通報身體狀況，該措施預計2027年在南韓境內全面實施。

統計指出，電子檢疫推行初期，即2023年8月時，金海、大邱與清州機場的Q-CODE使用率僅26.0%；但至去年9月至今年6月期間，使用率已躍升至92.6%，顯示成效顯著。

南韓疾病管理廳長池榮美表示，「擴大試辦的核心宗旨，在於能讓旅客入境時能夠自行向檢疫人通報症狀，接受必要的檢查。」

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