共機連2日「故意多次接近」日本偵察機！　最短距離僅30m

▲防衛省公布共機接近日本偵察機時的畫面。（圖／防衛省）



記者王佩翊／編譯

日本防衛省表示，中共戰鬥機在9日與10日多次在東海公海上近距離接近日本航空自衛隊的電子偵察機，最靠近時，水平距離更是僅30公尺，並對此表達高度擔憂。根據《全日本新聞網》報導，防衛省也認為，共機此舉是蓄意為之，已經透過外交管道向中方抗議。

根據《日本放送協會》報導，防衛省指出，航空自衛隊一架負責蒐集情報的YS11電子偵察機，9日與10日在東海公海上空執行任務時，遭到共軍JH7戰鬥轟炸機多次反覆接近。

防衛省表示，YS11為蒐集航空器與地面設施電波訊號的專用機型。共機9日上午第一次接近YS11時，過程約持續15分鐘，最近水平距離僅30公尺。隔日10日，YS11在東海公海上執行任務時，再次遭一架JH7反覆騷擾接近約10分鐘，最接近時相隔僅約60公尺。

目前尚不清楚事件發生地點的具體座標，也不清楚事發當下雙方是否有透過無線電通聯，不過所幸自衛隊機體與搭乘人員均無損傷。但日方也警告，這種異常接近行為可能導致意外衝突，已嚴正向中方抗議並要求防止再次發生，同時也認為，共機此舉是蓄意為之。

中共軍機近月來行動頻繁，6月7日與8日也曾出現在太平洋上空，近距離接近海上自衛隊的反潛機，引起日方不滿並採取抗議手段。

防衛省同時公開9日拍攝的接近畫面，可以看見中共JH7戰鬥機左翼下懸掛類似白色飛彈的物體，日方研判可能是對空飛彈，顯示該型機不僅具空中攔截能力，還能執行對地攻擊任務，對周邊安全構成威脅。

針對事件升溫，外務省事務次官船越健裕也火速致電中國駐日大使吳江浩，強調如此近距離飛行恐引發意外碰撞，表達「深刻憂慮」，並嚴正要求中方採取具體措施，避免情勢惡化與事件重演。