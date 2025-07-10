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日本「外國人換駕照」新制2重點曝！最快10/1上路　禁觀光客申請

▲▼日本自駕,右駕。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲日本將修改現行外國人換發駕照制度。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者王佩翊／編譯

日本近年多次出現外國人持換發駕照在當地肇事，導致大型車禍，因此日本政府也決定加強相關審核規定，大幅收緊外國人駕照換發制度，新制預計最快10月1日就能上路，屆時除了會排除觀光客外，考題也將從現有的10題增加至50題。

根據《富士新聞網》報導，警察廳最新公布的方案指出，未來短期觀光客將無法再利用「外國人換發駕照」制度取得日本駕照，必須提供住民票副本作為申請條件，徹底堵住現行制度漏洞。

目前觀光客僅需持有飯店住宿證明即可申請，許多考場周邊飯店甚至免費或僅收取5000日圓（約新台幣999元）開立證明書，導致制度被濫用，目前中國社群平台上，不乏「到日本考駕照只需5天、不用練習、超簡單」等誇大宣傳，甚至出現「考照觀光團」，吸引不少中國籍人士赴日兼旅遊兼考照。

此外，新制度將大幅提高考試難度，知識測驗題目從現行10題增加至50題，及格標準也從答對題數7成提升至9成，意即考生必須答對45題以上才能通過。此外，技能測驗評分標準將更加嚴格，並新增平交道與人行道通過等項目。

日本2024年外國人肇事案件達7286起，創下近10年新高紀錄。其中2025年5月埼玉縣三郷市發生小學生遭撞傷逃逸案，肇事者正是透過此制度取得日本駕照的外國人，也成為制度改革的重要催化劑。

數據顯示，2024年透過該制度取得日本駕照的外國人高達6萬8623人，而2023年也有6萬人透過此制度換照，較10年前增加2倍之多。現行制度設計原意是協助合法居留外國人，但實際執行卻出現重大漏洞。

警察廳預計10月1日正式實施新規定，期望透過制度改革降低外國人交通事故發生率，提升道路安全。

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