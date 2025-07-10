東京公車撞拖車「12乘客受傷」！擋風玻璃全碎　畫面曝

▲公車的前擋風玻璃幾乎全碎。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本東京都江戶川區10日上午發生一起公車與拖車相撞的交通事故，當時公車上的乘客有12人因此受傷，所幸皆為輕傷，並無生命危險。

根據《日本放送協會》報導，東京消防廳通報指出，該起交通事故發生在10日上午11時左右，當時公車行經東葛西一帶的十字路口附近時，與拖車相撞。

從目擊者拍攝的現場照片可以看到，公車前方擋風玻璃破裂，救護人員則在現場替受傷乘客處理傷口。

警方指出，有12名搭乘公車的乘客受傷，但所幸皆屬輕傷，無人有生命危險。警方仍在調查事故詳細經過與肇事原因。