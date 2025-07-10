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尹錫悅「蹲3坪牢房」沒冷氣吹！看守所菜單曝　前總統維安遭取消

▲▼南韓前總統尹錫悅。（圖／VCG）

▲南韓前總統尹錫悅10日再度被收押。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

南韓前總統尹錫悅10日凌晨遭首爾中央地方法院簽發逮捕令後，隨即被送往首爾看守所收押，時隔124天再度入監。法院以「有湮滅證據之虞」為由批准逮捕令，同時總統警衛處也立即停止對尹錫悅的維安措施。尹錫悅被安排至約3坪大小的單人牢房，屋內只有基本家具，沒有冷氣。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，首爾中央地方法院10日凌晨2時7分，針對涉嫌妨害執行特殊公務罪的尹錫悅批准逮捕令。尹錫悅在逮捕令實質審查結束後，被移送至首爾看守所等候結果，隨著逮捕令確定批准，他也從嫌疑人等待室被轉移至收容大樓，這也是南韓憲政史上首次出現前總統遭到再次逮捕的情況。

尹錫悅的收押流程與一般犯罪嫌疑人相同，看守所人員會先確認其個資並分配服刑人員編號，接著進行身高體重等身體檢查，換上卡其色的囚服後，拍攝嫌疑人登記照。

完成入監手續後，尹錫悅被安排一個約3坪大小的單人牢房。該牢房內設有電視、鏡子、折疊式餐桌、洗手台、馬桶等基本設施，另外配備折疊床墊和棉被，但沒有空調，僅有一台小風扇。歷任遭收押的前總統均被分配同等規模的單人牢房。

此外，尹錫悅將在公共澡堂洗澡，不過看守所預計會調整時間安排，避免讓他和其他收容人接觸。尹錫悅的伙食也與其他收容人員相同。首爾看守所10日的餐點安排為：早餐提供迷你起司麵包、蒸馬鈴薯和綜合堅果；午餐是大醬湯、蒸蛋、小黃瓜洋蔥涼拌菜和泡菜；晚餐則有豆芽菜湯、韓式辣椒醬烤肉、辣椒醬和泡菜。

隨著逮捕令的發布，尹錫悅的人身管轄權正式移交給矯正當局，根據《前任總統禮遇法》，原本提供的維安服務也隨之中止。該法規定可在必要時對前總統及其夫人提供維安措施，但因尹錫悅遭到逮捕，相關待遇不再適用。不過一旦尹錫悅結束收監生活獲釋，維安服務將重新恢復。

此次再度收押距離尹錫悅3月8日獲釋僅124天，創下南韓憲政史上前總統再次遭逮捕收押的首例。

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