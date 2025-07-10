基隆浪曲嘉年華演唱會加碼360秒煙火　點亮漁港夜空

▲基隆浪曲嘉年華7月27日壓軸360秒煙火秀。基隆市長謝國樑（中）、副市長邱佩琳（右）、產發處長蔡馥嚀（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府主辦的「2025基隆浪曲嘉年華 KEELUNG LOUNGE FESTIVAL」，將於7月26日至27日在八斗子漁港碧砂泊區盛大舉行。市長謝國樑今（10日）公布活動亮點，7月27日晚間將加碼施放長達360秒的大型高空煙火秀，煙火施放高度全面升級，搭配港灣夜景與音樂演出，打造基隆專屬的盛夏浪漫回憶。

謝國樑表示，活動去年首屆即吸引破萬民眾參與，今年規模再升級，演出卡司直逼跨年等級，橫跨流行、搖滾、嘻哈與抒情曲風。兩日活動均安排「雙壓軸」陣容，包括丁噹、告五人、高爾宣OSN、麋先生MIXER、陳華、家家、南韓女團出身的ELKIE莊錠欣、李玉璽、梁心頤Lara及PIZZALI等12組藝人輪番開唱。同時串聯「2025愛嶼搖滾校際音樂大賽」，由冠軍「單先生&Varsam」與亞軍「無極西瓜刀」登上主舞台，展現新生代音樂能量。

產發處長蔡馥嚀補充，活動推出「五大景點集章活動」，串聯基隆火車站南站、海科館、基隆恐龍AR生態園區、和平島地質公園及八斗子會場，完成集章可兌換限量野餐墊，並抽藝人合影機會。另安排免費接駁車往返會場，建議民眾白天走訪基隆山海景點，傍晚回主會場享受演唱會、市集及煙火秀。詳細資訊可查詢【潮嚮・山海基隆】官方粉絲專頁。

【2025基隆浪曲嘉年華／活動資訊】

活動日期｜2025年7月26日（六）至7月27日（日）

煙火施放｜2025年7月27日（日）

活動地點｜基隆八斗子漁港碧砂泊區

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