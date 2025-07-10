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支援嘉義災後家園重建　基隆環保局重機具緊急南下

▲基隆環保局急派重機具南下 支援嘉義災後家園重建。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆清潔隊攜重裝備疾馳，助嘉義災後72小時黃金搶修。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年第4號颱風「丹娜絲」挾帶強風豪雨重創台灣西南部地區，嘉義縣首當其衝，市區多處傳出淹水、樹倒與路面坍塌等嚴重災情。基隆市政府秉持「全台一家親」的精神，在環境部環管署的協調下，市長謝國樑指示環保局火速組成支援團隊，昨（9日）下午攜帶抓斗車、鏟裝機、鏈鋸機等機具及專業清潔人員，南下嘉義縣，全力協助當地展開災後復建與環境清理工作。

根據中央氣象署資料顯示，「丹娜絲」颱風自生成以來即呈現強烈發展態勢，過去24小時對南部地區帶來驚人雨勢。嘉義縣在風雨夾擊下，樹木倒塌阻礙交通，民宅與公共設施積水不退，垃圾與漂流物堆積於街道、排水系統嚴重堵塞，清理與復建工作迫在眉睫。

▲基隆環保局急派重機具南下 支援嘉義災後家園重建。（圖／記者郭世賢翻攝）

面對災情，嘉義縣政府已動員地方各單位全力搶修與復原，並啟動區域支援機制，向中央與各地方政府請求協助。在環境部的協調下，基隆市政府在第一時間回應，市長謝國樑強調災害無分你我，去年颱風重創基隆，許多縣市也協助基隆渡過難關。基隆市環保局立即整備所需資源，展開跨縣市支援行動。

基隆市環保局長馬仲豪表示，本次支援隊伍由曹宏儒區隊長帶隊，另有8名經驗豐富的清潔人員，並動員具重型作業能力的清運與清理機具，包括3部抓斗車、1部鏟裝機、10部鏈鋸機與相關後勤物資。這些設備將針對道路障礙清除、大型漂流物處理、倒木切割搬運與淤泥垃圾清運等災後重建工作進行支援。

▲基隆環保局急派重機具南下 支援嘉義災後家園重建。（圖／記者郭世賢翻攝）

局長馬仲豪指出，基隆市平日即有面對風災與山區落石、倒木的防災經驗，因此本次支援團隊成員皆有相關實作經驗，可立即投入災區高效率協助清理。相信和嘉義縣環保局緊密協調，分工合作，能以最快速度協助當地恢復市容與正常生活機能。

本次支援任務預計將在嘉義縣進行為期3至5天的重點清理作業，若災情持續或復建工作需求延長，基隆市也不排除持續派遣後續梯次支援團隊，展現地方政府在防救災體系中的即時應變與互助精神。

▲基隆環保局急派重機具南下 支援嘉義災後家園重建。（圖／記者郭世賢翻攝）

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