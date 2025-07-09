邁向淨零城市！基隆推綠能機車轉型　打造低碳交通環境

▲油電並行新時代！基隆輔導車行轉型，推動綠色交通。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府積極推動交通綠能轉型，響應聯合國SDGs永續發展目標及中央2050淨零轉型政策。目前全市電動機車已達近2萬輛，約佔總數10%，成為全臺電動機車密度最高的城市。為協助傳統機車行因應電動車維修趨勢，市府今年1月率全臺之先推出「機車產業輔導綠能轉型補助計畫」，截至6月30日已有超過140家車行完成轉型，約佔全市車行總數40%。

產業發展處長蔡馥嚀表示，該計畫獲得在地業者熱烈支持，市府除編列補助經費外，更成立專業輔導團隊，提供一對一諮詢及Line客服「基隆綠能車行補助通」服務。補助內容涵蓋綠能轉型、留才獎勵、設備更新三大方向，現已有多家車行取得「基隆友善車行」認證標誌。

為提升業者專業技能，市府6月至7月間舉辦三場「政策宣導暨技術培訓座談會」，邀請經濟部中華經濟研究院、基隆市機車商業同業公會及各大車廠代表參與。目前已成功培訓50多位技術人員取得電動機車維修專業證照，包含中央及各大車廠認證。

許多業者反映，在市府補助與培訓支持下，成功轉型為「油電合一店」，拓展新客源。蔡馥嚀強調：「綠能轉型需產業界共同參與才能落實。」未來市府將持續擴大「友善車行」標誌推廣，強化數位行銷與交流活動，深化低碳意識，實現綠色經濟與永續城市雙贏目標。