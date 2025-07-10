海洋彩繪+鋼琴配樂！基隆垃圾車變身　邱佩琳：環保也能很文青

▲市民票選的藝術垃圾車！基隆推海洋彩繪×鋼琴配。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市環保局今（10日）上午於仁愛區清潔隊舉辦「海洋與音符的相遇」發布會，宣告清潔車外觀與隨車音樂全面升級。新車身融入海洋意象彩繪，音樂則由基隆鋼琴家許哲誠重新彈奏經典旋律。副市長邱佩琳表示，此次改版展現環保也能兼具美感，市府將持續從細節提升城市質感，讓市民生活更有溫度。

邱佩琳指出，清潔車彩繪計畫源自2023年10月「基隆i-Voting」公共參與平台，市府徵詢民眾意見是否加入海洋特色設計，最終獲得多數市民支持，環保局據此結合在地特色，設計新一代清潔車外觀與音樂系統，落實共創理念。她特別感謝許哲誠老師跨界支持，讓清潔車不只是市容維護工具，更成為城市文化的移動畫布。

▲基隆副市長邱佩琳（右）、基隆在地鋼琴家許哲誠（左）。

本次彩繪設計以海洋為主題，融入基隆市魚「黑鯛」與在地常見魚種「鎖管」、「煙仔虎」，搭配流動海浪與悠游魚群線條，呈現清新、動感風格。車體並加裝反光材質，在提升辨識度的同時，也兼顧夜間行車安全與視覺美感。

在聽覺體驗上，市府也一併更新清潔車音樂，由基隆在地鋼琴家許哲誠重新詮釋《給愛麗絲》與《少女的祈禱》兩首經典旋律，融合彈奏成溫柔且具有辨識度的隨車音樂，取代過往電子音效，讓市民在聽見清潔車來臨時，也感受到生活的節奏與美感。

環保局長馬仲豪補充，此次在清潔車外觀與音樂的全面升級，皆從城市意象與使用者感受出發，打造具有在地特色與文化內涵的清潔車樣貌，未來也將逐步推動更多清潔車輛進行外觀優化與音樂升級，朝向美感友善的生活環境邁進。

邱佩琳最後強調，清潔車不只是城市服務的一部分，也能成為美學與文化的載體。她感謝市民積極參與公共政策票選，也感謝許哲誠老師與環保局同仁的努力，讓基隆在追求整潔之外，也能在日常生活中感受海洋與音符帶來的溫度與品味。