國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

送玩偶「偷藏GPS定位器」！日男亂刀砍死懷孕前女友　一屍2命

▲▼玩偶藏GPS定位器！日本懷孕美甲師遭前男友亂刀砍死　一屍2命。（圖／翻攝自X）

▲大內拓實透過GPS定位器鎖定被害人住家位置。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣水戶市跨年夜發生驚悚命案，一名31歲的懷孕美甲師小松本遙2025年12月31日在自家慘遭前男友殺害。警方在調查過程中赫然發現，28歲嫌犯大內拓實竟在寄給被害人家中的玩偶內藏匿GPS追蹤器，透過定位功能掌握她的行蹤，最終找到被害人的住處行兇。

根據《日本新聞網》報導，小松本遙12月在水戶市的自家公寓內遇害身亡，警方目前已逮捕她的前男友大內拓實。案發後，警方持續在嫌犯住家周邊展開地毯式搜索，但至今仍未尋獲凶器。

辦案人員透露，大內拓實在分手後長期跟蹤騷擾小松本遙，連對方結婚懷孕也不放過，不僅到處向周遭親友打聽她的下落，甚至頻繁聯絡她任職的美甲店同事探問消息。一名熟識小松本遙夫婦的友人受訪時表示，「我也曾聽說過，那個前男友會打電話給小松本的同事打聽她的消息。」

更令人毛骨悚然的是，辦案人員在追查過程中發現，案發前小松本遙的娘家曾收到一個包裹，裡面是一隻小松本遙喜愛的卡通角色的絨毛玩偶，推測是大內拓實寄送的禮物。

小松本遙收到玩偶後不疑有他，將其帶回自家公寓保管。然而案發後警方在檢查這隻玩偶時，意外發現內部暗藏GPS定位器，進一步調查後證實，這個追蹤器持續將位置資訊傳送到大內拓實的智慧型手機中。警方研判，嫌犯極有可能是透過這個追蹤裝置鎖定被害人的確切住址，進而尋仇犯案。

►日本跨年夜凶殺！31歲櫻花妹「自家玄關」遭砍身亡　兇嫌逃逸中

 
01/21

日本命案GPS追蹤懷孕殺害前男友日韓要聞

