超慘空拍畫面曝！丹娜絲催毀嘉義魚電共生　在地驚恐光電板釀毒水

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風6日襲台，強風暴雨造成嘉義布袋、義竹2鄉鎮嚴重災情，尤以布袋新塭及義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板整個破損被風吹翻最為嚴重，稍早空拍畫面曝光，殘骸布滿整個水面甚至路上，而災後至今未清理災損情況及數量無法統計，水源恐被汙染的話題更引起當地民眾反彈，在地民眾呼籲政府盡速清除善後。

▲嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝，下同）

對於外界擔心光電板被破壞會產生有害物質，義竹鄉長黃政傑向媒體表示，太陽能板材質並不那麼容易溶解，民眾擔心用酸液清洗，有法令規範，不應用酸液洗來說太陽能板問題，更可以立嚴格法律規範抓到就罰。而且颱風都可能造成任何設施都受損，就算是船隻停泊也可能因颱風受損，難道就要全面禁止航行？他認為，問題應聚焦設施固定與防災設計強化，而不是否定水面型光電技術。

嘉縣產發科表示，有關這次漁電共生災損狀況，還在持續彙整當中，業者跟台電尚未正式提報災損狀況。縣府強調，檢討作為一定會有，但目前首重救災，後續會有專案會議研討，也必須跟中央對接因應事項。

▲▼ 嘉義魚電共生案場颱風後災損 。（圖／讀者提供，下同）