旭東環保未在限期內清除太陽光電浮台　屏縣府依法裁罰每件最高6千元

▲農業處長鄭永裕率海漁所、環保局人員前往現場巡查。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

旭東公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，在丹娜絲颱風過境時散落漂流，屏東縣政府今（9日）表示，業者沒有在縣府限期48小時內清除完畢，將依法裁罰及停止旭東公司使用該海域3個月。

縣府並發表4項聲明：

一、 針對旭東公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，在丹娜絲颱風過境時散落漂流，縣府限業者48小時清除完畢，期限到今（9）日14時，由於現場仍有少部分未清除，縣府將依相關法令裁罰。

二、 經濟部核准旭東公司執行計畫後，該公司依「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法」向縣府申請取得計畫作業海域，本次旭東公司散落岸邊之浮台結構物因未於期限內清理完畢，縣府依同法第16條第1項第3款規定，使用行為對公共通行或公共水域之使用有加重影響之虞，期限屆滿仍未改善，將裁處旭東公司停止使用三個月，此為最長停止使用期限。

三、 此外，屏東縣環保局接獲農業處通知後，稽查人員將以最快速度前往現場巡查，一旦發現岸邊仍有未清除完畢的浮台結構物，將依廢棄物清理法第27條第2款規定，每件裁處最高罰額新台幣6000元，採按件處罰。

四、 至於少數在海上作業範圍週邊的浮台結構物，由於目前仍有颱風過後的西南浪流，將依水利署「海岸防護及環境復育規畫參考手冊」，待浪高不超出一公尺時，請廠商派作業船舶出海移除。