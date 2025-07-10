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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

麥玉珍問是否支持京華城案試辦法庭直播？　蕭文生：繫屬案件不贊成

▲民眾黨立委麥玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委麥玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院全院委員會今（10日）繼續大法官同意權案審查，今輪到被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩。白委麥玉珍詢問，現行法官法內部評鑑程度繁複，無法有效監督不適任檢察官、法官，被提名人是否支持法庭直播用試辦方式，例如京華城案？蕭文生回應，策略可以但不能用繫屬案件（正在法院審理中案件），國民法官試行時，當時實行是用以前已經確定判決案件，已經繫屬案件他不贊成。

麥玉珍詢問，是否支持民眾黨團推動的法院組織法修正，允許重大案件公開播送，讓民眾更信任司法、看清審理過程，有必要嗎？蕭文生回應，對於有正反兩面意見制度，大家有不同堅持，他講的是原則，法庭概念涉及很廣，以近期通過的原則，法律審原則公開、例外不公開；事實審原則不公開、例外公開，以此觀點，法律審他贊成，大法官言詞辯論已經公開很久，大家都覺得大法官針對法律問題辯論時，對於法律審公開沒有問題，除非他有如法令所述妨害公共利益等等，這是例外。

蕭文生表示，事實審部分，應該是支持跟反對法庭直播最大核心議題，我國本來是希望一審是事實審、二審不要重複，現在最大問題是一二審幾乎在做同樣的事情，只要能解決這樣的問題，事實審加上立法院通過的一些例外規定，要有法官作最後裁決，如果有妨害公共利益、妨礙真實發現，這是不允許。

麥玉珍續指，法條明訂，允許重大案件，很明確的，民眾黨認為現行法官法內部評鑑程度繁複太多，無法有效監督不適任檢察官、法官，讓不當行為無所遁形，形成威懾力，你認同法庭公開播送，很好，但不支持的部分有沒有替代方案，京華城案，民眾質疑檢察官偵查不當、黨檢媒直接輸送，檢察官審查就用傳真機送給媒體，現行監督機制如何應對類似爭議，公開播送讓司法公開透明，增進公信力，有哪裡不妥擬提出替代方案。

蕭文生回應，公開最大問題涉及兩個面向，第一個就是俗稱空中溝通、交換意見。麥玉珍此時打斷表示，只允許重大方案，不是普遍的，法官也有選擇、個案都有選擇，台灣是自由民主，如果公開讓檢察官、法官更謹慎行事，這是找回民眾對司法信任，也是提升司法威嚴，你認同，你當大法官後看怎麼樣提出。蕭文生則認為，能有更長一點緩衝時間會更好。

麥玉珍此時再打斷表示，民眾黨主張試辦法庭公開直播，增加風險測試可行性，例如京華城案，試辦是否能夠提升司法透明、符合現在憲法原則？蕭文生強調，法庭直播跟國民法官對我國司法都是新制度引進，國民法官推動時間較久，策略可以但不能用係屬案件（正在法院審理中案件），國民法官試行時，當時實行是用以前已經確定判決案件，已經係屬案件我不贊成。

麥玉珍又再打斷表示，我們只是例如，修法過程中民進黨不斷帶風向，說法庭公開播送會讓司法變成公審，人民看見審理過程，會做片面解讀，但判決書早就在網路被肆意解讀、曲解，我們是要增進民眾對司法信任，現在司法任由媒體誤導大眾，不如公開完整呈現，讓人民判斷，不讓外界看到斷章取義片段，你認同黨檢媒一條龍，你不信任人民，人民如何信任司法？

麥玉珍呼籲，你要當人民的大法官，司法公開是全球制度，若支持更貼近民意，就應該支持民眾黨修法，推動試辦，並制定明確規範，協助法庭公開播送，讓司法不再是黑箱，讓人民成為監督者。

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