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為漏報配偶財產道歉　司法院副院長被提名人蘇素娥：但我值得這機會

▲司法院副院長被提名人蘇素娥9日答詢張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院副院長被提名人蘇素娥9日答詢張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

司法院副院長並為大法官被提名人官蘇素娥曾因漏報配偶財產，遭監察院依違反《公職人員財產申報法》裁罰22萬元；而前大法官林子儀民國96年也曾因漏報配偶財產遭罰，林因此婉拒時任總統陳水扁提名他為司法院副院長。對此，蘇素娥今（9日）表示，「我誠摯道歉」，但她的態度很明確，「我知道我不夠完美，但是我覺得我的專業表現，值得給自己這樣的機會」。

立法院9日召開全院委員會，上午針對司法院長被提名人蔡秋明的資格審查，下午則針對司法院副院長被提名人蘇素娥。針對蘇素娥曾漏報財產申報遭罰，民眾黨立委張啓楷質詢蘇時指出，根據監察院處分書，受處分人應依照規定申報財產，可是申報102年12月31日財產時，就應申報之財產申報項目，沒有據實申報，其配偶是存款9筆、股票5筆、基金受益憑證10筆，怎麼會發生？

▲張啓楷9日在立法院質詢蘇素娥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張啓楷9日在立法院質詢蘇素娥。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇素娥說，這件事困擾她很久，這件事發生在102年，當時財產申報是用人工查詢、手工登錄，但她的配偶給的資料確實有遺漏
存款而被查出，本來常用是3個帳戶，後來查出有14個，「我們自己都嚇到」， 因為有些可能放很久沒有用。

但張啓楷接著說，監察院說，經過受處分人陳述申報不實的理由是不足採信，認為是故意申報不實；張也提及，林子儀2007年被提名為司法院副院長，一樣是配偶財產申報漏報，但林是主動發現且坦承疏失，後來婉拒提名，而蘇金額比林較少，但卻是動態且是存款，監察院也不採信，這看起來有點嚴重。

蘇素娥表示，監察院後面寫的是，認為她是不確定故意，認為是錯在沒有竭盡所能發現配偶財產，這部分她的配偶已向她誠摯道歉，確實提供的資料不夠完整，被發現這件事後，她們立刻補正，也繳了罰款，並沒做訴願。

張啓楷說，林子儀婉拒提名，妳說先生有道歉，妳要不要公開道歉？因為大法官是高標準。蘇素娥回應，「我誠摯道歉」，在監察院採用電腦介接申報後，「從試辦開始」，她就全權授權， 一直到現在。蘇強調，她的態度很明確，「我知道我不夠完美，但是我覺得我的專業表現，值得給自己這樣的機會」。

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