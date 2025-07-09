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大法官級打臉？柯建銘喊刑法100條伺候藍委　蘇素娥：實務上幾乎不存在

▲▼立院審查司法院大法官含院長、副院長同意權案 司法院副院長被提名人蘇素娥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院副院長被提名人蘇素娥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨指控，民進黨團總召柯建銘曾說，會用《刑法100條》伺候藍委。國民黨立委吳宗憲今（9日）下午在質詢司法院副院長被提名人蘇素娥時也詢問蘇是否知道該法構成要件？蘇素娥回應，「我個人是沒聽到柯總召有這樣的發言，就是內亂罪基本上，在實務上幾乎已經不存在」，她也認同不能夠處罰思想犯。

立法院今（9日）審查司法院正副院長及大法官提名人選，下午審查司法院副院長被提名人蘇素娥。吳宗憲質詢時表示，柯建銘前幾天說，726大罷免後要用刑法100條來制裁、處理在野黨立委，「我想請教您，刑法100條構成要件您知道嗎？」蘇素娥問，是內患罪那條？吳宗憲說，就是內亂外患罪。蘇素娥回應，「我個人是沒聽到柯總召有這樣的發言，就是內亂罪基本上，在實務上幾乎已經不存在」。

吳宗憲也當場憶起過往，憤憤不平地說，他當年還是高中、大學生時，曾參加野百合學運，參加廢除刑法100條的遊行，「我覺得這何其荒謬」，今天執政黨立院黨團總召說要用刑法100條辦我們這些立委。當年他還是學生時，站在街頭上陪著林山田老師、他太太日曬雨淋，要求廢除刑法100條有關思想犯部分，希望流亡在海外的異議分子可以回到台灣。

「結果幾年後，他要用這個條文辦我們，我心裡是什麼感受？」吳宗憲怒批，當年他為台灣人民、流亡海外的黨外分子在街頭奮戰，今天卻被一個總召拿這句說要辦在野黨立委，「回想我過去這段人生，何其荒謬，我們越走越回去」。當年他還是十幾、二十幾歲的學生，就懂得上街捍衛異議分子權利，今天卻要有人來辦我們這些立委。蘇素娥回應，「我認同，不能夠處罰思想犯」。

吳宗憲也提到，網路有人發言說要顛覆賴清德，有無構成內亂罪？蘇素娥說，要看他實際作為。吳宗憲認同地表示，「您說對了，其實民主國家不會處罰一個人在腦中想法」，所以刑法100條從過往不該有的思想犯，到現在一定要有實際作為，才會構成犯罪，一定要有強暴脅迫破壞國體才成罪。因此，單純說顛覆賴清德政府沒構成犯罪，不能把台灣走回思想犯時代，會對不起這些先賢先烈。

吳宗憲談及，他過往崇拜過鄭南榕等人，這些人帶給我們當年那些理想、跟著他們走，結果今天為何變這樣？想想心裡很難過，施明德過世前自己有幸跟他遇到、聊過，今天這些民進黨信徒真的對不起過往這些人，哲人日已遠，典型在夙昔，「他們帶給我們很多很好過往例子，可惜這一輩並沒有跟上、發揚光大」。

吳宗憲也說，過去釋字445和644都寫得很清楚，國家不能因為主張共產主義、分裂國土，就禁止團體設立或集會許可，所以其實大法官過往已經很明確表示，今天除非言論達到立即危險程度，否則國家不該予以干涉，法律人也都理解一個金句，「我不同意你的看法，但我誓死保衛你發言的權利」，大法官應該要有這樣的風骨，不知道您認不認同？蘇素娥回應，「剛剛委員提到這兩號大法官解釋，我們都是尊重也遵守的」。

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