　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨為普發現金放行台電千億補助　黃國昌：民眾黨團立場不變

▲民眾黨主席黃國昌出席「720民主起義」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院提出規模4100億的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，因應美國對等關稅的衝擊，朝野對於方案內容有不同意見。國民黨主席朱立倫9日喊話「各退一步」， 不再阻擋國土韌性1500億、撥補台電1000億，但要增加普發現金2300億。對此，民眾黨主席黃國昌表示，尊重國民黨的決策模式，「我只能負責任跟大家報告說，民眾黨團立場沒有改變、也不會改變」。

朝野對於「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」有不同看法，國民黨團力求周五三讀草案，將退一步不再阻擋國土韌性1500億、撥補台電1000億，整體規模達到6400億。國民黨文傳會主委林寬裕也說，朱立倫原意只有強調普發現金，因為振興經濟這件事很重要，其他的部分不會擋，都尊重黨團自主。

黃國昌說，不理解國民黨的決策模式，因此只能尊重他們決策模式，「我只能負責任跟大家報告說，民眾黨團立場沒有改變、也不會改變」，既然不是很了解，就不要過度評論。

黃國昌直言，甚至不太確定是朱立倫的宣布，是否已跟黨內立委交換過意見。他強調，民眾黨跟國民黨是兩個不同政黨，每個政黨在公共政策上有各自看法跟立場。

主持人黃光芹說，有不少網友認為無法接受、甚至反映不去投票了，這是否不利於大罷免白營的協助？黃國昌說，在726這件事情，民眾黨定調就是不要讓民進黨走回一黨專政，「現在民進黨立院沒過半就搞成這樣，真的讓民進黨立院過半，我的老天啊，各位網友大家可以想像台灣會變成什麼樣子嗎？」

黃國昌強調，726就是號召大家出來對民進黨、賴清德說不，不要讓民進黨走回一黨專政，這是民眾黨面對民進黨大惡罷時的主軸與目標、目的，非常的明確。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
苗栗建台高中「分科測驗集體報錯」　爆料學生被逼刪圖徹文
台東晚間火燒車！縣議員座車「燒成火球」
全台進入劇烈降雨期！「大豪雨等級」2天猛炸這地區
媽死在廁所變白骨！日男「有社恐」藏屍10年
解約潮來襲　2大區淪預售「重災區」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨為普發現金放行台電千億補助　黃國昌：民眾黨團立場不變

樂天桃猿小編造謠！拿義消殉職宣傳大罷免　謝寒冰：預算根本沒刪

遭控刪預算沒錢救災！　國民黨團駁斥：農業特別收入基金多59億

大法官級打臉？柯建銘喊刑法100條伺候藍委　蘇素娥：實務上幾乎不存在

擔心臉凹顯老？「5種食物」幫你補足膠原蛋白　搭配維生素Ｃ更好

預算遭刪影響風災應變　行政院：整合現有資源協助農民

為普發現金放行台電千億補助　朱立倫不擋了：尊重黨團自主

不只台東！控業者擬宜蘭海岸蓋風電　黃建賓：美麗東海岸恐不復存在

遭李正皓酸「連字都不會寫」當民代是新住民的悲哀　麥玉珍回應了

鄭正鈐欠逾千萬開庭要求不准旁聽　綠酸雙標：哪來的臉？

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

國民黨為普發現金放行台電千億補助　黃國昌：民眾黨團立場不變

樂天桃猿小編造謠！拿義消殉職宣傳大罷免　謝寒冰：預算根本沒刪

遭控刪預算沒錢救災！　國民黨團駁斥：農業特別收入基金多59億

大法官級打臉？柯建銘喊刑法100條伺候藍委　蘇素娥：實務上幾乎不存在

擔心臉凹顯老？「5種食物」幫你補足膠原蛋白　搭配維生素Ｃ更好

預算遭刪影響風災應變　行政院：整合現有資源協助農民

為普發現金放行台電千億補助　朱立倫不擋了：尊重黨團自主

不只台東！控業者擬宜蘭海岸蓋風電　黃建賓：美麗東海岸恐不復存在

遭李正皓酸「連字都不會寫」當民代是新住民的悲哀　麥玉珍回應了

鄭正鈐欠逾千萬開庭要求不准旁聽　綠酸雙標：哪來的臉？

王品44歲營運長李威進退休　7／31生效

剩2天考試！苗栗建台高中「分科測驗集體報錯」：責怪對幫助不大

彭佳慧開唱前「耳朵突劇痛」急就醫　檢測結果驚呆她

周杰倫戴帝舵對錶曬恩愛　昆凌巨鑽戒更搶鏡

台東晚間火燒車！縣議員楊秋珍座車「燒成火球」

嘉義仍有逾3.6萬戶停電！翁章梁：明天開始陸續復電

《火神》陳庭妮黑底文悼念2勇消　不捨發聲：學長辛苦了

全台進入劇烈降雨期！「大豪雨等級」2天猛炸這地區　周末天氣曝

旭東環保未在限期內清除太陽光電浮台　屏縣府依法裁罰每件最高6千元

「國民姐夫」AKIRA率公司2男團唱小巨蛋！　連瀧澤秀明旗下男團也來了

【全場最狂造型】穿太正常的要付錢？他扮防疫員突擊

政治熱門新聞

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

快訊／江啟臣父親逝世！　曾因參選父子冷戰

樂天桃猿限動稱「大罷免大成功」　網友轟：公關危機

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

認曾捐2萬給廢死聯盟　司法院副院長被提名人：廢死不應非黑即白

蔡英文9年前有機會兩岸破冰　台灣「政治人物」電告北京不應接受

為普發現金放行台電千億補助　朱立倫不擋了

普發現金周五將闖關？　朱立倫：一定要做

關稅談判好消息！吳思瑤：持續爭取雙方談判

即／國慶晚會重返台中！盧秀燕公布地點

超誇張酒駕！北市男7度拒測累積504萬罰鍰　禁考駕照33年

表態不支持廢除死刑　司法院長被提名人：一致決判死相當困難

「我們寧可不要英雄！」　侯友宜哀悼勇消殉職：從優撫卹

柯建銘刑法100條伺候藍委　民進黨：絕不可能開倒車恢復惡法

更多熱門

相關新聞

為普發現金放行台電千億補助　朱立倫不擋了

為普發現金放行台電千億補助　朱立倫不擋了

國民黨主席朱立倫今（9日）於中常會上宣布，針對政院提出的4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，喊話民進黨「各退一步」，只增加普發現金2300億元。據悉，國民黨團力求周五三讀草案，將退一步不再阻擋國土韌性1500億、撥補臺電1000億，整體規模達到6400億。國民黨文傳會主委林寬裕也說，朱立倫原意只有強調普發現金，因為振興經濟這件事很重要，其他的部分不會擋，都尊重黨團自主。

遭李正皓酸「連字都不會寫」當民代是新住民的悲哀　麥玉珍回應了

遭李正皓酸「連字都不會寫」當民代是新住民的悲哀　麥玉珍回應了

鄭正鈐欠逾千萬開庭要求不准旁聽　綠酸雙標：哪來的臉？

鄭正鈐欠逾千萬開庭要求不准旁聽　綠酸雙標：哪來的臉？

柯建銘刑法100條伺候藍委　民進黨：絕不可能開倒車恢復惡法

柯建銘刑法100條伺候藍委　民進黨：絕不可能開倒車恢復惡法

柯建銘稱刑法100條伺候藍委　黃國昌批：把民主法治完全踐踏腳底

柯建銘稱刑法100條伺候藍委　黃國昌批：把民主法治完全踐踏腳底

關鍵字：

台美關稅民眾黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

快訊／3地區明天達停班課標準！24小時雨量估飆400毫米

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

全台最大「貴族世家」分店今開幕

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

紫南宮也淹水！信眾涉水摸金雞母

即／高雄宣布7/10「5行政區」停班停課

台南市府宣布：12地區10日停止上班上課

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面