國民黨為普發現金放行台電千億補助　黃國昌：民眾黨團立場不變

記者陳家祥／台北報導

行政院提出規模4100億的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，因應美國對等關稅的衝擊，朝野對於方案內容有不同意見。國民黨主席朱立倫9日喊話「各退一步」， 不再阻擋國土韌性1500億、撥補台電1000億，但要增加普發現金2300億。對此，民眾黨主席黃國昌表示，尊重國民黨的決策模式，「我只能負責任跟大家報告說，民眾黨團立場沒有改變、也不會改變」。

朝野對於「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」有不同看法，國民黨團力求周五三讀草案，將退一步不再阻擋國土韌性1500億、撥補台電1000億，整體規模達到6400億。國民黨文傳會主委林寬裕也說，朱立倫原意只有強調普發現金，因為振興經濟這件事很重要，其他的部分不會擋，都尊重黨團自主。

黃國昌說，不理解國民黨的決策模式，因此只能尊重他們決策模式，「我只能負責任跟大家報告說，民眾黨團立場沒有改變、也不會改變」，既然不是很了解，就不要過度評論。

黃國昌直言，甚至不太確定是朱立倫的宣布，是否已跟黨內立委交換過意見。他強調，民眾黨跟國民黨是兩個不同政黨，每個政黨在公共政策上有各自看法跟立場。

主持人黃光芹說，有不少網友認為無法接受、甚至反映不去投票了，這是否不利於大罷免白營的協助？黃國昌說，在726這件事情，民眾黨定調就是不要讓民進黨走回一黨專政，「現在民進黨立院沒過半就搞成這樣，真的讓民進黨立院過半，我的老天啊，各位網友大家可以想像台灣會變成什麼樣子嗎？」

黃國昌強調，726就是號召大家出來對民進黨、賴清德說不，不要讓民進黨走回一黨專政，這是民眾黨面對民進黨大惡罷時的主軸與目標、目的，非常的明確。