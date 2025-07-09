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遭李正皓酸「連字都不會寫」當民代是新住民的悲哀　麥玉珍回應了

▲麥玉珍回應李正皓。（圖／翻攝自Facebook／麥玉珍） 

▲麥玉珍回應李正皓。（圖／翻攝自Facebook／麥玉珍）

記者郭運興／台北報導

民眾黨今（9日）前往NCC檢舉媒體亂象，其中包含媒體人李正皓在節目批評民眾黨立委麥玉珍程度差，涉嫌歧視新住民。李正皓則發文回擊，不要拿新住民當擋箭牌，因為麥玉珍就是程度差到連照「顧」的顧都不會寫的立委，民眾黨找一個連字都不會寫的人，代表新住民擔任民代，才是在羞辱新住民、是新住民的悲哀。對此，麥玉珍表示，自己願意接受指教，但她從上任以來，所做的付出與努力都不應該被忽略，盡力為新住民努力，這才是她的目標。

李正皓發文表示，今天民眾黨去NCC抗議，其中一個抗議的原因是他在節目上嘲諷民眾黨立委麥玉珍程度差、懷疑上國中都有問題等語，已涉及嚴重歧視新住民。

李正皓表示，民眾黨、麥玉珍程度差，不要拿新住民當擋箭牌，因為麥玉珍就是程度差到連照「顧」的顧都不會寫的立法委員。

李正皓指出，麥玉珍刪除行政院預算質詢稿的照片中，雖然照片中沒有麥玉珍的臉，但可以清楚看到手上有個白玉鐲手環，而這手環則是麥玉珍天天攜帶的配飾，把質詢稿放大，可以清楚看到麥玉珍在質詢稿上的筆記內容：地方照「ㄍㄨˋ」人民重要。

▼李正皓指出麥玉珍寫注音。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲▼李正皓指出麥玉珍寫注音。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

李正皓強調，自己過去所有針對麥玉珍的評論都不是針對新住民的「身份」，而是針對麥玉珍的「程度」。國會議員的職責是「立法」，立法的前提是要「懂法」，懂法的前提是要「識字」，法律一字之差「應還是得、且還是或」天差地遠，麥玉珍的程度顯然距離當一個合格的立法委員還很遠。

李正皓質疑，全台灣優秀的新住民很多，有更多的新住民透過他們的努力在台灣落地生根，成為一個在各自專業領域包含法律，都是很優秀的人才，民眾黨只能找到麥玉珍這樣的人來代表新住民？

李正皓批評，民眾黨找一個連字都不會寫、碩士論文內容是「老公外遇狗改不了吃屎」的人來代表新住民擔任民意代表，這才是在羞辱新住民、是新住民的悲哀 ; 全台灣將近六十萬人口的新住民，程度比麥玉珍好、專業比麥玉珍優秀的人才比比皆是，讓麥玉珍這樣水準的人進入國會，是在羞辱那些專業的立法委員、台灣的悲哀。

對此，麥玉珍回應，政論節目主持人李正皓批評她講稿使用注音是程度不夠，但一個立委的「能力」與使用文字的程度不應該畫上等號！更何況注音是台灣獨有的文化，使用注音是融入台灣的象徵。

麥玉珍強調，不論是語言或是文字，都是為了溝通，為了能更有效傳達資訊給大眾，自己願意接受指教，但她從上任以來，所做的付出與努力都不應該被忽略，從爭取《新住民基本法》到擔任南投黨部主委，從來沒有懈怠，未來也持續前進，盡力為新住民、為更多鄉親努力，這是她努力的目標。

最後，麥玉珍強調，態度決定一個人的高度，做認為對的事，自己不畏艱難，會持續前進！

▼李正皓。（圖／記者許靖祺攝）

▲▼李正皓。（圖／記者許靖祺攝）

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