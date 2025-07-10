大讚蕭文生德高望重、學有專精　翁曉玲：很高興看到你被提名大法官

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院全院委員會今（10日）繼續大法官同意權案，今輪到被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩。而一向是國民黨內大砲的藍委翁曉玲，今審查相關人士時先向蕭文生表示，蕭老師被提名為大法官，以我個人觀點，蕭老師在學界德高望重、非常認真、學有專精，很高興看到你被提名，現在的憲政也面對到比較困難的處境，爭議不斷，會請教幾個與釋憲有關問題。

翁曉玲詢問，憲法法庭說立法院不能處罰虛偽陳述、藐視國會官員，被提名人是否贊成？蕭文生表示，世界大部分國家有相關制度，但藐視國會在美國是用刑事制裁，這我不贊成，刑事責任是最後手段，以目前台灣情形比較不適合，行政責任跟內部責任我贊成，但對象應該僅限公務員，這我贊成，處罰的構成要件一定要明確。

翁曉玲追問，立法院還有什麼制衡工具？蕭文生回應，我國目前是五權分立狀態，對於政府官員來講，移送監察院是一條道路，不管現在監察院運作狀況如何，移送公務員最好方式就是違法跟失職，現在比較麻煩的就是，雖然（國會職權行使法修正）很多條文都在其他法律中照搬，但在立法院很多質詢跟回答充斥政治語言，這在大法官解釋中相對抽象。

翁曉玲表示，虛偽不實、無故缺席、拒不提供資料，這都很明確，如果立法院處罰還要經過院會同意，比最近報稅不實處罰還嚴苛，門檻很高，蕭文生大概不反對處罰，但希望事實證據更清楚，假設立法院還要繼續推動藐視國會，會違憲嗎？

蕭文生回應，大法官制度中本來就可補充解釋，也有後面憲判推翻前面的例子，至於大法官解釋有無拘束後來的立法者，這要看情形，如果一模一樣當然有拘束力，如果做出調整，跟原來的法規沒有一致性，當然可以重新釋憲沒有問題。

翁曉玲強調，立法者要與時俱進、回應民意，制定合理法律條文，本來就有創造、補充機制，立法者制定類似條文內容，但在沒有人釋憲前，應該還是有效力。