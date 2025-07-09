亞洲台灣商會聯合總會長林凱民　率團拜會新竹市政府

▲亞洲台灣商會聯合總會長林凱民今(9)日率團拜會新竹市政府。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

亞洲台灣商會聯合總會長林凱民今(9)日率團拜會新竹市政府，由新竹市代理市長邱臣遠接待，與來自馬來西亞、越南、日本、柬埔寨、菲律賓、印尼、新加坡等地的僑台商代表，就全球供應鏈變局、科技產業佈局與美中貿易衝擊進行深度交流。邱代理市長表示，面對美國即將宣佈的新關稅政策，市府將積極整合產業與僑台商力量，推動相關因應方案，穩固竹市在全球科技供應鏈的關鍵地位。

邱臣遠表示，亞洲台灣商會聯合總會自成立以來，整合東南亞多國台商組織，獲得各國台商會的高度肯定，是凝聚海外台商向心力的重要平台，不僅深化國際經貿合作，更在提升台灣於亞太區域經濟地位上，發揮了積極且深遠的影響力。

邱臣遠表示，面對美國即將宣佈的新關稅政策，市府將與企業及台商站在同一陣線，協助企業掌握最新趨勢、降低衝擊。對此，市府將以「啟動新竹市國際經貿風險應變中心」、「建立僑台商相關投資平台」及「推動國際技術人才引進」等因應方案，積極扮演橋樑角色，整合資源、提供協助，並向中央反映業界聲音，與台商攜手共度挑戰，穩固竹市在全球供應鏈的關鍵地位。

亞洲台灣商會聯合總會總會長林凱民表示，竹市具備完整科技研發能量，是台商技術回流與升級最佳地點，針對近期美國即將公布的關稅政策，影響的不只是台灣，整個亞洲都受到波及，其中越南、馬來西亞與竹市在高科技產業上有相當的相似性，以馬來西亞的檳城為例，它也是半導體重鎮，期望未來能促進雙方城市的交流，強化亞太區域與竹市的緊密連結。

市府表示，此次會議也邀請日前於台北國際食品展參展的海瑞摃丸董事長黃世凱分享公司的經營理念，期待透過市府行銷推廣與研發資源，陪伴在地品牌躍上國際舞台，拓展國內外行銷通路，並與各界業者交流合作，開創更多商機。

市府指出，為強化中小企業創新研發能量、提升在地產業競爭力，市長高虹安上任後，市府持續推動技術優化與服務創新政策，包含推動企業營運總部設於竹市、地方型SBIR計畫補助，以及工業區立體化容積獎勵等多項產業政策，亦於112年底設立「新創動能辦公室」，整合產官學研資源，加速地方產業轉型升級，打造友善的新創生態環境，進一步提升企業產值與就業機會，共創兼具競爭力與永續發展的科技城市。

市府強調，竹市為全球高科技產業重鎮，在半導體與人工智慧等領域具領先地位，擁有新竹科學園區、香山工業區、國家級研究機構及多所知名大學，形成完善的人才與技術供應體系，奠定本市在全球產業鏈的關鍵地位 將持續整合產官學研資源，擴大招商引資效益，實現「安居科技城」的施政願景。