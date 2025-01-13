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竹市教師研習中心電梯更新完工啟用　打造友善安心學習環境

▲代理市長邱臣遠視察教育資訊網路中心機房。（圖／新竹市政府提供）

▲代理市長邱臣遠視察教育資訊網路中心機房。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市教師研習中心自成立以來，一直致力於成為全市教師提升專業能力的研習場域，但電梯老舊，不時有故障狀況，造成教師們的困擾。去(113)年6月19日，新竹市長高虹安出席113學年度竹市教師會「與市長有約」活動時就允諾挹注經費修繕。新竹市政府兌現高市長承諾，於去年挹注180萬元，用於更新教師研習中心的電梯設備，日前工程已順利完工，並於今(114)年1月正式啟用。代理市長邱臣遠於今(13)日特地蒞臨視察整修成果，並現場巡視教育資訊網路中心機房。他在現場感謝教育團隊的辛勤付出，也致贈小紅包，祝福全體教職員工新年幸福安康。

邱臣遠說，新電梯的啟用不僅彰顯市府對資源分配與基礎設施的重視，也充分展現對特殊需求者及行動不便者的貼心關懷。此次工程的完成，將顯著提升教師研習中心在健康、舒適與安全層面的表現，為全市教師營造更為友善且安心的學習環境。期盼每位教師都能享有平等、友善、健康且安全的研習空間，市府將持續優化教師增能的環境，兌現對教育的堅定承諾。

邱臣遠指出，教育資訊網路中心機房承載竹市教育網絡的大數據處理與資訊安全，配置完善，包括24小時監控、不斷電備援系統、獨立發電機及與台電緊密連結的電力供應。機房內可即時監測用電量、溫濕度及資訊安全狀態，並配備完善的防火與緊急救援設備。市府始終走在教育創新的前端，延續高市長「新竹好學」施政策略，推動「生生用平板」、「班班有大屏」、「一師一載具」等政策，並全力保障教師權益與學生需求，持續打造友善教育環境。

東門國小校長李阿丹表示，教育資訊網路中心委託辦理電梯更新相關工程，於去年9月正式開工，歷經過五個月的努力，於今年1月宣佈竣工啟用。這項工程不僅提升了教師研習中心的安全性與便利性，也進一步改善公共服務的品質，營造更友善的學習環境。

教育資訊網路中心表示，教師研習中心作為一棟四層樓建築，長期以來致力於陪伴教師專業成長與進修。原有電梯的鋼纜及中控設備因長期使用而嚴重磨損，已超過耐用年限。為避免因老舊設備造成安全隱患，中心在去年完成664萬元的廁所改建工程後，經由新竹市教師會的積極反映，在高市長的支持下，補助180萬元預算，改善大樓內的無障礙設施電梯，為教師創造出更安全的環境。

教育處表示，市府始終致力於改善教師增能的學習環境。這次電梯更新工程的完成，是對教師專業發展的有力支持。相信透過硬體設施的提升，將為教師提供更安全、更便利的學習與交流空間，進而提升整體教學品質。

教育處說明，教師研習中心電梯更新工程的順利完工，不僅彰顯市府對教育資源的重視，也展現對竹市教師專業成長的堅定承諾。未來市府將持續關注教師的需求，持續致力於提供更完善的學習環境。除了硬體設施的提升，市府也將加強教師的專業培訓，進一步推動教學品質的提升，讓教師在更優質的環境中發揮專業才能。

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