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2025新竹市竹塹盃電競大賽　6/3起開放報名

▲「2025新竹市竹塹盃電競大賽」熱血開戰！6/3起開放報名！（圖／新竹市政府提供）

▲「2025新竹市竹塹盃電競大賽」熱血開戰！6/3起開放報名！（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2025新竹市竹塹盃電競大賽」熱血開戰！6/3起開放報名！新竹市政府今(2)日舉行啟動記者會，代理市長邱臣遠與人氣啦啦隊曾甜、Coser喵少與知名電競主播藍調同台揭幕，宣布年度電競盛事正式展開。邱臣遠表示，電競產業是當代青年文化的重要指標之一，透過舉辦新竹市竹塹盃電競大賽系列賽事，不僅能推動新興運動發展，更為年輕世代打造展現實力與創意的舞台。

首屆「竹塹盃電競大賽」，獲得青年朋友熱烈迴響，今年為第二屆舉辦，是新竹市推動新興運動、青年參與、科技結合娛樂的重要里程碑。電競已列入2026年名古屋亞運正式比賽項目，新竹不僅是科技重鎮，更是體育人才的搖籃，從在地好手陳念琴在奧運奪牌，到郭俊麟在世界棒球賽為國爭光，新竹已成為「運動國手培育之都」，市府期望透過此次比賽讓電競成為城市活力的新語言，持續發展新興熱門運動賽事。

今年賽事延續熱度，選定廣受玩家喜愛的手遊「傳說對決」作為比賽主軸，分為「校園組」與「公開組」兩大競賽組別，邀請全台電競好手熱血參賽，報名日期從6月3日至6月19日截止。今年賽事總獎金24萬元，公開組冠軍可獲得6萬元獎金，亞軍可獲得4萬元獎金，季軍隊伍兩隊，各獲得2萬元獎金，第五名到第八名獲得5千元獎金。校園組冠軍4萬元獎金，亞軍2萬元獎金，季軍隊伍兩隊，各獲得1萬元獎金。

教育處說明，線下總決賽將於7月5日在新竹市立體育館登場，現場將安排KOL明星交流賽，包括哈耿、班尼、曾甜、喵少等多位人氣網紅將登台對戰，與觀眾熱情互動。活動現場同時設有主題闖關攤位，參與民眾將有機會抽中PS5主機、ROG電競週邊、三星SSD等豪華好禮。

教育處補充，所有報名參賽隊伍將可獲得出賽獎勵「210點貝殼幣」，鼓勵更多青年團隊踴躍投入電競舞台，讓新竹市成為全台青年最愛的電競友善城市。「竹塹盃電競大賽」不只是比賽，而是城市與世代對話的起點。更多資訊請關注「2025新竹市竹塹盃電競大賽官方網站」( https://www.hsinchucityesport2025.com.tw/ )

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