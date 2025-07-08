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竹市府公布八大教育施政成果　全方面落實安心就學承諾

▲安居科技城 幸福真永遠：新竹好學施政成果記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲安居科技城 幸福真永遠：新竹好學施政成果記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府秉持兌現承諾的信念，積極推動教育政策，全力落實「新竹好學」的教育理念與願景，致力打造安全、友善及多元的學習環境，讓學生安心、家長放心。市府今(8)日舉辦「安居科技城 幸福真永遠：新竹好學施政成果記者會」，由代理市長邱臣遠主持、教育處長林立生向外界報告，新竹市議會市議員黃美慧、宋品瑩也出席發表意見。此次記者會向市民報告自高市長上任以來教育改革與建設的重大進展，包括通學步道優化、校舍整建、數位學習升級、運動設施改善、社區閱讀推廣、擴校增班與教學設備補助、教職人員福利提升以及設置數位實驗高中等八大主軸，全面呈現市府在教育領域的具體成果，展現持續深耕教育、厚植城市競爭力的堅定決心。

邱代理市長表示，教育是城市發展最重要的基石，市府團隊上任以來，在教育施政領域積極推動各項政策，秉持「投資教育就是投資未來」的理念，從學習環境改善到師資福利強化，全面推動教育升級工程。無論是通學安全、校舍耐震、數位轉型、運動設施、閱讀資源，抑或是擴校增班與教職人員待遇提升，市府皆以系統性規劃與實際行動，逐步落實「新竹好學、安心就學」的承諾，讓每一位孩子都能在優質、多元、具競爭力的教育環境中成長茁壯。

黃美慧議員表示，市府在教育資源的分配上展現出公平的態度，不再只集中於市區的學校，而是將目光擴及到過去較容易被忽略的角落。以南華國中為例，過去因地處風景區、學生人數較少，長期缺乏資源支持，像是活動中心沒有冷氣、音響老舊，學生在簡單的舞台上連麥克風都無法穩定使用。在高市長上任後，實地視察學校需求，推動活動中心改善，不僅音響設備更新，也加裝了冷氣，讓孩子們能在自己的校園內舉辦畢業典禮，真正感受到被重視的溫暖與尊嚴，這也象徵著新竹市教育政策的轉變與進步。

宋品瑩議員表示，在高市長上任後，傾聽家長的心聲，推動營養午餐升級，原本雖然免費，但餐點品質普遍被認為不佳，市府因此與家長共同分擔費用，改善菜色，讓孩子們真正吃得營養又開心，也獲得學生們的正面回饋，這樣貼近需求、靈活調整的做法，值得肯定。另一項重要的改革，就是學區檢討，新竹市因新建案興起，人口快速移入，導致原有學區無法滿足就學需求，市府也不迴避問題，勇於啟動檢討，堅持以理性、科學、務實的原則推動改革，展現改革的決心與魄力，真正落實教育資源的合理配置。

教育處表示，在通學步道改善方面，市府總投入超過5.2億元，推動兼具安全、美感與綠意的步行通學廊道建置，採制度規劃與環境改造雙軌並進，致力打造讓孩子安心上學的友善通學環境，逐步落實健康永續的生活型態。在校園硬體建設方面，市府持續盤點並整建老舊校舍，強化校園耐震結構與公共空間品質，全方位提升學習場域的安全性與機能性，同時鼓勵各校結合在地資源發展校園特色，實踐教育均質化與多元共融的理念，營造優質且具識別性的校園學習環境。

教育處說明，在數位轉型方面，市府積極推動「班班有大屏」、「一師一載具」、「室室有Wi-Fi」等計畫，並同步配合教育部「生生用平板」政策，全面升級各校數位教學設備，建構智慧化學習環境，有效提升教與學的效能與競爭力，展現新竹市在科技教育領域的領先地位。此外，「數位實驗高中」將於今年九月正式開學，首屆學生已透過特殊選才及申請入學方式錄取48位優秀學子，顯示學生對數位科技未來發展的高度關注與熱情。為強化產學連結、拓展多元學習資源，市府亦積極促成該校與國立清華大學、國立陽明交通大學及晶盛科技公司簽署合作備忘錄，導入大學與產業的專業師資與實作機會，提供學生更貼近實務、接軌未來的學習歷程，培育具備跨域思維與實作能力的優質數位人才。

教育處進一步說明，在校園運動設施升級方面，市府積極改善學校硬體空間，投入逾24億元新建8所學校校舍，並編列約16億元整建6所學校老舊校舍，全面優化學習與活動場域。針對孩子們的運動環境，投入1億5,277萬元辦理富禮國中及虎林國中操場與運動場館整建工程，並投入3,233萬元，升級朝山國小、大庄國小及民富國小操場與籃球場，提供學生更安全舒適的運動環境，並強化校園與社區資源共享，形塑健康多元的學習生態。此外，在閱讀推廣方面，市府投入1,665萬餘元升級6校社區共讀站，鼓勵親子共讀與閱讀習慣養成，厚植城市文化底蘊，為城市文化底蘊奠定深厚基礎。

教育處指出，在教學人力政策方面，市府持續推動制度化保障與薪資優化，不僅全面保障代理教師全年聘期，更投入近6,000萬元市款，調整代理教師年資提敘至最高年功薪級，並自113學年度起溯及適用，強化教師工作權益，穩定教育現場，吸引優秀師資長期投入新竹市教育。

在特殊教育領域，市府亦積極推動特教人力優化政策，今年度新增聘國中小特教教師27人、學前特教教師8人，並首度全面於各校編制特教組長，專責處理特教行政事務，強化校內特教服務效能。針對特教助理人員福利，竹市更為全國首創，率先提供完整一學年聘期，穩定特教現場人力，營造更安心的教學與學習環境，實踐教育公平與照顧弱勢的核心價值。

教育處補充，為推廣全民科學教育，培育未來科研人才，第65屆全國中小學科學展覽會將於7月14日至7月20日在新竹市盛大舉行。本屆科展共計445件優秀作品參展，預估參與師生超過2,500人，規模空前，充分展現我國中小學科學教育的豐碩成果與創新能量。竹市是本屆主辦城市，市府團隊全力籌備，整合各方資源，打造友善且具專業水準的展覽與參訪環境，展現「科技首都」的教育實力與熱情。市府期盼藉由此次全國科展，提供青年學子一個優質的交流學習平台，深化科技與教育的融合，為竹市打造創新教育城市再添亮眼里程碑。

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