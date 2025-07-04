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第65屆全國科展在竹市　邀全台民眾品新竹、體驗科學魅力

▲教育部今(4)日舉辦全國記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲教育部今(4)日舉辦全國記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

睽違26年，「第65屆中華民國中小學科學展覽會」將於114年7月14日至20日，在國立清華大學盛大舉行，教育部今(4)日舉辦全國記者會，由新竹市政府教育處副處長張品珊代表代理市長邱臣遠偕同國民及學前教育署長彭富源、國立臺灣科學教育館長劉火欽、國立教育廣播電台臺長黃月麗出席為活動正式揭開序幕，歡迎全國民眾一起來新竹市看科展，感受科技教育向下扎根的成果。

新竹市代理市長邱臣遠表示，竹市擁有「台灣矽谷」的美名，有著豐沛的科技能量與創新資源，是孕育科學夢想的最佳場域。這次睽違26年再次承辦全國科展，對竹市來說意義重大，市府團隊已全力投入籌備工作，致力於打造一場兼具教育性與創新性的科學饗宴，讓來自全國的學子在科技城中盡情揮灑創意、追逐科學夢想。

教育部國教署長彭富源表示，全國中小學科學展覽會是台灣科學教育的重要年度盛事，不僅提供學子展現科學探究成果的舞台，更是啟發創新思維、培養實作能力的重要契機。本屆科展由竹市承辦，其豐沛的科技能量與創新資源，將為全國學子提供最優質的交流與學習環境，國教署也將持續支持科學教育的發展，期盼透過全國科展，引導更多年輕學子投身科學領域，為國家培育未來的科學人才。

教育處指出，第65屆全國科展內容豐富多元，將科學與教育緊密結合，讓師生與市民皆能從中獲得啟發。「與大師有約」講座特別邀請臺灣半導體產業的重要推手旺宏電子董事長吳敏求蒞臨演講，分享「平凡也能非凡」的人生歷程，鼓勵學子勇於追求科學夢想。科學博覽會則設置四大主題館、超過90個科學攤位與三臺科教館科學巡迴車，透過豐富的實作體驗，引領參觀者深入探索科學的奧妙。

教育處提到，結合在地自然與文化特色的「科學之旅」，則推出「港灣風情」、「環教生態」、「智慧科技」、「水光竹影」、「矽光璃影」等五條主題路線，帶領民眾認識新竹的多樣風貌。「科展之夜」，則呈現新竹市各國中小特色團隊的精彩演出，包括南華國中啦啦隊、東園國小弦樂團、水源國小國樂團等，並邀請魔術界知名的「幻術大仙」帶來令人驚艷的演出，讓藝術與科學交織出不同以往的視覺盛宴，現場還備有豐富獎品抽獎，為活動增添更多驚喜與趣味。

國立台灣科學教育館長劉火欽指出，全國科展是台灣科學教育的重要盛事，所有參展作品皆為各縣市選拔後脫穎而出的優秀代表。今年各級學校科展作品達10,122件，經初選參加地方科學展覽會複選的作品有4,407件，最後進入全國科學展覽會決選階段為445件，僅有4%作品可參加全國賽，本屆到竹市參加科展的團隊共計1,256位參賽作者、697位指導教師，可見競賽相當激烈。

教育處說明，本屆全國科展開放一般民眾參加科學博覽會，邀請全國師生與民眾一同走進科技與人文交織的竹市，參與這場科學教育的年度盛會，見證新一代學子的創意火花，共同啟動屬於未來的科學篇章。詳情可至第65屆全國科展官網查詢( https://nphssf65.hc.edu.tw/home )。

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