強化學前特教資源　竹市拍板增補私幼特教助理員經費

▲新竹市為教師與學生提供更完善的支持。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著早療觀念普及，特殊生鑑出率（經過評估確認需要特殊教育服務的學生比例）逐年提升，各公私幼兒園招收特殊幼生人數也逐年增加，第一線教保服務人員工作負擔日益沉重。針對新竹市兒童教保福利聯合會及幼兒教育福利協會的相關訴求，代理市長邱臣遠經綜合評估後，拍板自今年起補助私立幼兒園特教學生助理員經費，增聘人力支援教學現場，進一步強化學前特教資源，為教師與學生提供更完善的支持。

邱臣遠表示，為落實市長高虹安「新竹好學」施政策略與願景，營造友善教育環境，市府全力支持特殊教育幼兒在幼兒園的學習與生活，逐年增加學前特教資源經費，目前已補助25所公立幼兒園、24所準公共幼兒園、10所非營利幼兒園及2所職場互助中心聘用特教學生助理員，並於今年開始受理私立幼兒園提出申請，如私立幼兒園評估園內特教幼生實有助理人力需求，經教育處邀集專家學者審核通過後，市府將補助聘用特教學生助理員經費，以減輕現場教保服務人員負擔並提升教學品質。

教育處表示，為穩定教育現場的人力配置，市府自114年元旦起，調整公私立幼兒園特教學生助理員的基本工資時薪至190元。同時，針對服務滿3,201小時的助理員，其薪資由190元調整為209元；符合「身心障礙者服務人員資格訓練及管理辦法」的學生助理員，或具備托育人員技術士證或幼兒教育相關科系學歷，薪資則提高至220元。此外，助理人員聘期為完整一學年，並享有不中斷的勞健保保障，進一步提升其福利與權益。

教育處說明，除自今年開放私立幼兒園申請特教學生助理員經費外，已多年補助私立幼兒園聘請專業團隊治療師到校提供心理、物理、職能治療諮詢服務，配合巡迴輔導教師提供專業特教協助，市府將持續提供私立幼兒園教學現場更多元及專業的支持服務，與幼兒園及教保服務人員共同為幼生打造適切及融合的學習環境。

教育處強調，未來市府將持續推動學前特殊教育的各項政策，並積極爭取教育部經費支持，以完善各項特教資源。市府承諾將持續努力，優化幼教和特教的人力支持服務，致力於建立更完善及友善的幼兒教育環境。