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暑假最佳親子教育！花蓮首屆動保體驗營40名額　7/11上網報名

▲▼體驗內容主要包括馬匹、兩棲爬蟲、野生動物等。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲體驗內容主要包括馬匹、兩棲爬蟲、野生動物等。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一般民眾對於生活周遭認知的動物，大部分對象為「犬貓」，花蓮縣政府為提升民眾對於多樣化動物的認識及對應的不同生命教育，8月23日星期六在狗貓躍動園區，辦理首屆動物保護體驗營活動，開放報名限額40名，有興趣民眾可上網報名。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「學習」是長年大事，在面對許多陌生的動物，我們更應該學習瞭解，進而尊重保護，因為維持動物的生物多樣化及適得其所都至關重要，否則將會導致社會、環境遭受嚴重的影響。透過體驗活動結合「眼動」、「手動」，真實感受動物的處境與需求，理解每一個生命背後的故事，才能「心動」化為「行動」，共創共好環境。

農業處長陳淑雯說明，狗貓躍動園區雖然是主要以收容犬貓動物為主，但卻是花蓮縣重要的生命教育基地之一，此次規劃體驗內容主要包括馬匹、兩棲爬蟲、野生動物等，除了實際和動物進行互動外，也有動物造型手作紙藝，讓參與民眾體驗創造一隻動物的不易。此外，在狗貓躍動園區的公共空間，縣府也努力的創造藝術性，讓感受生命不再是一種距離，因為有更多民眾願意前來，表示園區內動物更有機會進入家庭，共創彼此的幸福。

▲▼體驗內容主要包括馬匹、兩棲爬蟲、野生動物等。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣動植物防疫所所長周黃得榮指出，此次體驗營設計四大主題課程，內容豐富精彩，包含：
「馬匹視角看世界」：與馬匹互動，學習尊重動物行為與情緒，理解動物的感知世界。
「異域寵物的接觸」：介紹特殊寵物種類與正確飼養方式，提醒民眾飼養責任與合法規範。
「野生動物守護大冒險」：透過闖關遊戲與模擬體驗，喚起對在地野生動物保育的關注。
「動物造型紙藝創作」：以動物造型為主題的紙藝課程，結合美學與生命教育，讓學員從創作中理解動物的重要性。
「園區動物保護簡介」：狗貓躍動園區以收容犬貓動物，藉由活動，簡介分享常見的動保議題，以了解動物福利與保護的重要性。

動防所長周黃得榮補充，此次活動報名沒有年齡限制，但如有未成年兒童，請家長務必在場陪同，因為「陪伴學習」也是家庭不可或缺的生活體驗。

報名時間自7月11日（五）上午9時開始採線上表單(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlhdIWe0orXKxMskaGrLaZfTw_jRZ7nE16dG-DO7QCtahHnQ/viewform?usp=sharing&ouid=109936336338137991186)或逕上動防所官網報名，因場地限制，每位未成年兒童最多以家長2人陪同參加。

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