移民署持續國內機場、港口e-Gate汰換工程　讓國人享快速通關

▲出國旅客體驗新世代e-Gate享有快速通關。（圖／移民署提供）

記者楊熾興／桃園報導

暑假出國旅遊旺季已開始，為提供國人更好的出入境服務，移民署積極推動國內各國際機場、港口e-Gate汰換工程，國家大門桃園國際機場已於去年底完成49座新世代e-Gate，今年在高雄、松山、臺中等機場也陸續完成汰換舊型e-Gate，建置新世代e-Gate，讓北中南民眾出國都可以享受快速有感的通關體驗。

▲TAIWAN ARRIVAL CARD QR Code連結。（圖／移民署提供）

移民署提醒，出國前需注意護照效期及旅遊地區簽證效期外，出入境查驗歡迎民眾多加使用新世代e-Gate，新世代e-Gate操作直觀簡便，並擁有閘道內註冊及通關二合一功能，旅客可於閘道內錄存臉部影像，或選擇加上擷取指紋，即可同步完成註冊及通關。只要年滿10歲且身高120公分以上，持有我國有效晶片護照，即得申請使用e-Gate，最快10秒即可完成通關，歡迎符合使用條件的國人體驗新穎科技所帶來的便捷通關服務。

移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬表示，為提供旅客更好的出入境服務，移民署正在持續積極推動各國際機場、港口e-Gate汰換工程，我國最重要的國家大門桃園國際機場已於113年底完成49座新世代e-Gate，今年在高雄、松山、臺中等機場也陸續完成汰換舊型e-Gate，建置新世代e-Gate，讓北中南民眾出國都可以享受快速有感的通關體驗。

暑假期間為優化入境通關效率，移民署自今年5月5日推出全新電子A卡介面(TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC)，填報介面更直觀、友善，流程更簡便，且增加事後查詢及修改功能，旅客可拍照上傳護照基本資料頁，即可自動帶入護照個人資料；填寫時先透過電子信箱驗證，填寫完畢後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存的電子信箱。移民署提醒，自今年10月1日起將全面實施外來旅客網路填寫TWAC的措施，傳統紙本A卡將不再使用，外來旅客於抵達臺灣前三天內，須至移民署TWAC網站完成資料填寫，入境通關流程將更便捷省時。