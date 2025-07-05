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旅遊補助開跑！花蓮聯手易遊網機加酒+自由行 最高折2000

▲▼迎接暑假旅遊旺季，花蓮縣政府與易遊網聯手推出「花蓮旅遊補助專案」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▼迎接暑假旅遊旺季，花蓮縣政府與易遊網聯手推出「花蓮旅遊補助專案」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

迎接暑假旅遊旺季，為積極振興花蓮觀光，花蓮縣政府與易遊網聯手推出「花蓮旅遊補助專案」，即日起透過易遊網APP預訂花蓮機加酒套裝行程或花蓮任意旅宿，全面滿足自由行、家庭親子等不同客群多元需求，每房享最高2,000元的現折補助，於易遊網網站或APP領取專屬折扣碼，結帳時直接折抵，操作簡單又便利。

凡出發日期今年11月30日前，喜歡交通、飯店或行程一次打包規劃的旅客，可選擇預訂「飛向花蓮行」之指定花蓮套裝遊程與花蓮機加酒商品，使用補助折扣碼「B7hua2000」，兩人成行最高現減2,000元，推薦行程「花蓮自由行2天」搭配立榮航空北花航線來回機票與花蓮星級飯店自由選，每人只要2,490元起，搭配補助每人最低免1,500元，就能輕鬆開啟兩天一夜療癒小旅行。更多資訊請參考活動專頁:https://trip.eztravel.com.tw/activity/travel-allowance/查詢。

▲▼迎接暑假旅遊旺季，花蓮縣政府與易遊網聯手推出「花蓮旅遊補助專案」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外針對追求更高自主旅遊彈性的消費者，此次也推出「花現好宿」之住宿補助方案。輸入折扣碼「Hualien500」即可折抵每房可享基本補助500元。

▲▼迎接暑假旅遊旺季，花蓮縣政府與易遊網聯手推出「花蓮旅遊補助專案」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼預訂花蓮機加酒套裝行程或花蓮任意旅宿自由行，每房享最高2,000元的現折補助。

為了鼓勵旅客支持致力於推動綠色友善旅宿理念及永續旅遊的業者，若選擇入住獲「GSTC」國際永續認證的飯店，輸入折扣碼「GSTC1000」則可升級享有每房1,000元補助，讓旅客在享受高品質住宿體驗的同時，也能為永續旅遊盡一份心力。兩種面額每人各限使用一次，入住日須於今年8月31日前，補助額度用完為止，建議民眾即早預訂規劃。更多資訊請參考活動專頁: https://www.eztravel.com.tw/activity/hulientrip/查詢。

▲▼迎接暑假旅遊旺季，花蓮縣政府與易遊網聯手推出「花蓮旅遊補助專案」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，這次兩大補助專案充分結合官方與地方資源，不僅大幅降低暑期出遊的負擔，更鼓勵國人重新走入花蓮，支持在地旅宿與觀光產業。

花蓮縣府也誠摯邀請大家於今夏共襄盛舉，包括7月12日登場的「花蓮FUN暑假」開幕式煙火秀及免費水上活動，7月18日至20日於德興大草坪舉辦的「太平洋南島聯合豐年節」，可一睹南島原住民族的樂舞、飲食與工藝文化，與千人共舞，體驗一生必參與的國際盛典。緊接著7月23日起一連六天，東大門廣場將舉辦「2025花蓮夏戀嘉年華」，邀請羅志祥、告五人、韋禮安等重量級歌手熱力開唱，為夏天掀起高潮。無論是親子同遊、情侶出遊，或與好友相約，都能在補助與多重優惠的加持下，用更實惠的預算，盡情暢遊花蓮、再次感受花蓮的動人魅力。

詳細花蓮暑期活動資訊請上花蓮觀光資訊網: https://tour-hualien.hl.gov.tw/Default.aspx查詢。

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