台南推反毒新招！高中生以舞拒毒　暑假嗨跳正能量

▲台南市港明高中儀隊與善化高中學生以整齊隊形揭開競賽序幕，展現青春風採與反毒決心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

青春不「毒」行！台南市政府與教育部台南市聯絡處4日於善化高中聯手舉辦「特色才藝暨飆舞競賽」活動，吸引來自10所高中職、共計118位學生參賽，用力揮灑汗水與才華，展現拒毒決心，打造無毒青春最強音。

活動由榮獲國防部第8屆全國高級中等學校儀隊競賽冠軍的港明高中儀隊聯手善化高中儀隊開場，以整齊劃一的隊形揭開序幕，氣勢十足，全場掌聲不斷。最終競賽結果由台南高商、長榮女中、曾文家商、善化高中、新豐高中、新營高中分別拿下前六名殊榮。

台南市長黃偉哲親自表達支持表示，毒品是摧毀青少年未來的陷阱，市府持續強化跨局處聯防機制，113學年度第2學期已建置780處毒品熱點巡邏網，由校外會、警察與學校聯合巡邏，勸導遊蕩學生、追查來源、全面阻絕毒品入校園。他呼籲學生：「勇敢拒毒，別因一時好奇斷送大好前程！」

教育部台南市聯絡處軍訓督導鄭坤鑫指出，現今毒品外觀偽裝千變萬化，尤其是偽裝成飲品、糖果的「新興毒品」更讓人防不勝防。他強調：「千萬不要僥倖，更不要將毒品當作逃避壓力的出口！」希望學生多參與音樂、舞蹈等健康活動，讓自信與活力成為最強防毒盾牌。

教育局長鄭新輝也指出，113年警方在電子煙中查獲二級毒品依託咪酯（俗稱喪屍菸彈），市府已在開學前備妥篩檢試劑，優先提供高風險學校使用。教育局也結合南台科大製作反毒動畫短片，加強學生辨識新興毒品的能力。這次活動正是落實「寓教於樂」理唸的具體行動。

現場同時邀請衛生局、警察局、台南地方法院設攤，展示仿真毒品樣品與反毒知識文宣，讓學生透過互動體驗深化識毒與防毒能力。

教育局補充，未來將持續推動多元反毒活動，包括「紙風車青少年反毒戲劇工程」、「反毒系列影片」、「學務人員知能研習」等，讓台南學子在健康正向的環境中快樂成長，遠離毒害，共築無毒校園。