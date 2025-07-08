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暑假新去處　淡水滬尾休閒農業區推小農市集、獨角仙生態旅行

▲▼淡水,滬尾休閒農業區,小農,市集,獨角仙,暑假。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水小農文創市集提供多樣優質產品。

圖、文／新北市政府農業局提供

為拓展農產品行銷通路，滬尾休閒農業區發展協會整合區內多位小農與業者，在淡水區英專路21巷29號成立「淡水小農文創市集」，營業時間為每週二至週日中午12點至晚間8點，提供多樣優質產品，包括黃金泡菜、日曬艾草香草包、茶樹純露、龍眼花茶等，地點鄰近淡水捷運站，新北市農業局鼓勵民眾週末至滬尾休閒農業區選購。

▲▼淡水,滬尾休閒農業區,小農,市集,獨角仙,暑假。（圖／新北市農業局提供）

▲滬尾休閒農業區發展協會成立「淡水小農文創市集」。

新北市滬尾休閒農業區發展協會為提倡淨零碳排，提供在地小農地產地消平台，整合區內業者設立「淡水小農文創市集」，目前販售如：三空泉農場天然發酵，風味獨特的黃金泡菜、犇群農牧場以自產鮮奶製作，口感綿密的鮮奶系列產品、香草公主藥草魔法森林辣而不嗆，香氣撲鼻的麻辣醬、後寮6號自然放養，蛋黃飽滿的土雞蛋、紫藤咖啡園自產茶樹萃取的純露、阿三哥農莊純淨天然當季蜂蜜及龍眼花茶、藝澍手創融合在地文化的創意文創商品等；此外，市集也提供植栽與香氛療癒兩項手作體驗活動，讓民眾能親手運用松木基座、各式材料、綠植或香氛精油等，創作屬於自己的綠療癒作品。

▲▼淡水,滬尾休閒農業區,小農,市集,獨角仙,暑假。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水小農文創市集販售阿三哥農莊純淨天然當季蜂蜜及龍眼花茶。

7月開幕期間推出消費回饋活動，不指定商品，凡消費滿500元，即贈送薰衣草膏一瓶；另8月起每月推出當月明星商品，消費明星商品滿500元，即可獲得薰衣草膏一瓶。此外，滬尾休閒農業區於即日起至8月10日期間推出10場次探索獨角仙「選賢與間：詩遊尋仙紀」活動，活動價格800元/人，行程內有尋找獨角仙之旅，瞭解當地生態、並結合社區文化走讀、特色米食午餐及DIY手作，期望大小朋友能體驗食農教育，感受區內自然之美，相關活動內容可至滬尾休閒農業區粉絲專頁查詢及報名。

▲▼淡水,滬尾休閒農業區,小農,市集,獨角仙,暑假。（圖／新北市農業局提供）

▲滬尾休閒農業區於即日起至8月10日期間推出10場次探索獨角仙活動。

滬尾休閒農業區發展協會理事長賴文鏗表示，小農市集不只是展售，而是農村面對市場的起點，讓區內的小農及業者能夠透過小農市集與民眾交流，將產品賣出去，同時也感謝新北市政府農業局及農村發展及水土保持署的大力支持，未來希望滬尾休閒農業區，能夠永續經營，也希望每一位走進這裡的民眾，都能感受在地農業的溫度與品質。

新北市農業局長諶錫輝表示，滬尾休閒農業區發展協會整合區內業者，提供多樣化的優質產品，不僅提升民眾對在地農業的認識與支持，促進農產品的在地生產、在地消費，也縮短食物里程，達成減碳效益，市府將持續落實「吃在地、食當季」理念，減少食物里程，把當季健康推廣給市民朋友們，持續打造新北農業健康市。
 

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