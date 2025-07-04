日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華開放報名　四大亮點活動限額1600名

▲2025日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華報名開跑。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

臺灣自行車旅遊節十大品牌活動的「日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」邁入第14年，將於11月22日(六)在向山遊客中心舉辦，並在7月4日起開放報名；日月潭國家風景區管理處指出，今年共開放名額1600名，邀請國內外車友一同騎進秋季最美的日月潭自行車道。

日管處介紹，本次活動結合騎行挑戰、祈福任務、親子共樂與視覺創意，推出「環潭船騎挑戰」、「兒童滑步車–9蛙18拐」、「自行車騎福」與「排字應援」四大亮點活動：「環潭船騎挑戰」包括30K環潭組及20K船騎組，環潭組亦即完成騎行日月潭一圈，船騎組則是從陸地到湖面、一次飽覽日月潭車道蜿蜒與波光湖影兩種風景，也分別讓想挑戰自我和輕鬆體驗不同喜好的車友選擇。

「兒童滑步車–9蛙18拐」則為小小車友設計趣味賽道與關卡，可在安全的草皮上盡情奔馳；「自行車騎福」融合在地信仰，以四大廟宇為主題透過綠色運具，共同為人與自然騎(祈)福；「自行車排字應援」希望號召百位騎士，一同在向山會場用自己的愛車排出大型文字，再以空拍留念。

日管處長柯建興表示，日月潭自行車活動已在國際打開知名度：環潭自行車道經多年的努力被CNN Go評選為全球十大最美自行車道之一，「日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」也是「臺灣自行車旅遊節」的亮點活動，2024年更舉辦首次「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」活動；今年還推出期間性自行車系列活動，從暑假一路延續至秋季，持續行銷「日月潭Come!BikeDay」品牌、提升自行車旅遊服務品質。

【報名資訊】樂活報名網(即日起至額滿為止)

https://lohasnet.tw/Comebikeday2025/

【活動資訊】日月潭自行車旅遊網〈自行車新訊〉

https://theme.sunmoonlake.gov.tw/ComeBikeDay/NewsList.aspx?a=313&l=1&r=33470044