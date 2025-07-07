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新北強化道路防災韌性　智慧防災研討會擘劃新策略

▲新北築路顯韌性 智慧防災新策略。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市工務局舉辦「新北市道路災害復建工程技術研討會」。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近年來極端氣候頻繁發生，新北市政府工務局今（7日）舉辦「道路災害復建工程技術研討會」，新北市副市長陳純敬出席開幕儀式時表示，藉由產官學研的經驗分享與技術交流，期望提升道路搶修與復建機關的緊急應變意識、復建技術，未來新北市將持續推動跨部門協作與智慧技術導入，落實「新北築路、安心守護」的目標。

工務局為強化搶災專業人員應變能力及城市韌性，今年研討會冠蓋雲集，邀請工程會技術處曾鈞敏處長、交通部公路局陳進發總工程司、內政部國土管理署蘇建隆副總工程司、中華民國大地工程技師公會賴世屏理事長、中華民國大地工程技師公會施志鴻常務監事、方圖科技股份有限公司沈志全博士、創聚環境管理顧問股份有限公司李璟芳博士、杜風工程服務股份有限公司盧宇知技師等貴賓蒞臨分享經驗，現場近300位建築與工程產官學界菁英共襄盛舉。

副市長陳純敬致詞表示，強風豪雨造成道路土石坍塌、路樹電桿傾斜倒塌等災害影響民生甚鉅，災害風險無可避免，新北市府團隊面對災害迅速啟動搶修與復建，展現出高度應變能力。本次研討會中，市府彙整汲取各方專家學者的寶貴經驗，未來持續強化基礎建設，提升應變速度與復建品質，打造城市的整體安全韌性。

▲新北築路顯韌性 智慧防災新策略。（圖／新北市工務局提供）

▲產官學研等各界代表出席共襄盛舉。

出席與會的工務局長馮兆麟指出，去年山陀兒及康芮颱風侵襲，造成全市發生62起道路災害事件，市府團隊合作完成165次現勘與補助審查，成功向中央爭取超過3.7億元經費，在施工搶災團隊日夜不休的努力下，預計今年9月將全面完成復建工程。透過研討會的專業對話交流，相信能讓未來新北道路復建帶來新的思考與策略。

工務局總工程司楊至中以「道路工程復建技術和方法」為題揭開本次研討會的序幕，闡述新北市在道路災後復建的挑戰與創新，包括災損評估復建模式、道路工程以防災減災導入全生命週期考量與後續監控及維護機制。他強調，保障市民安全、加速重建，是市府的第一目標。

工務局表示，本次研討會各方討論熱烈，成為災後重建經驗與技術分享的重要平台，共同針對颱風、地震、土石流等道路災害的復建經驗與科技應用進行交流，期待新北市未來能與學術界、產業界建立智慧化、數位化、資訊趨動的防災交流合作平台，有效地提升救災能量。

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