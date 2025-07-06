新北環保小局長傳承使命　第13屆授證典禮溫馨登場

▲第13屆環保小局長代表宣誓。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局昨（5）日舉辦「第13屆環保小局長交接暨授證典禮」，由環保局長程大維親自頒發當選證書給新任小局長，並由第12屆卸任小局長親手替學弟妹們佩掛象徵環保使命的專屬背帶，象徵榮譽與責任的正式傳承。典禮現場溫馨隆重，許多小局長的家長與師長到場觀禮，共同見證孩子們邁出肩負環保使命的第一步。

程大維表示，環境議題涉及層面非常廣泛，從全球暖化、空氣品質、水資源保護，到日常的資源回收與減碳行動，都是環保的一環。而環保教育需要長期培養、逐步內化的過程，尤其要讓孩子「看得到、做得到、說得出」。環保小局長計畫更以「育樂營」與「環保小局長12堂課」為核心，設計理念強調走出教室，透過觀察、實作與互動學習，加深孩子對環境議題的理解與關注。

▲第12屆小局長依循傳統，親手將象徵環保責任與使命的背帶傳承給新科小局長。

環保局指出，計畫核心理念是「帶著走、用得上」，讓小局長將課堂所學轉化為生活實踐，從日常生活中實踐資源分類、節能減碳、綠色消費等習慣做起，進而影響家庭與社區，共同推動環境永續的生活模式，帶領小局長從「看見問題」到「思考解方」，最後轉化為具體行動，讓環保成為日常的一部分。

環保局強調，「環保小局長計畫」強調將所學知識應用於生活之中，讓環保行動不再只是口號，而是一種態度與實踐。過去13年來，累計培育了1,283位環保小局長，未來也將持續推動該計畫，期盼更多學童在參與中建立環保意識、落實綠色行動，為環境永續注入新力量。

▲第13屆環保小局長合影。

▲第13屆新北環保小局長交接授證典禮合影。