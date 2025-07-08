彰化大淹水！王惠美臉書出現「大批咕嚕咕嚕民眾」

▲彰化淹水災情嚴重。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

颱風丹娜絲雖已遠離，但中部地區大雨釀災未停，其中彰化災情嚴重。對此，彰化縣長王惠美的臉書PO出3點提醒民眾注意，卻引來大批網友留言，「阿美，妳…咕嚕咕嚕咕嚕」。

氣象署於8日下午3時55分發布豪雨特報，指出受對流雲系影響，彰化縣已出現大豪雨，南投縣則有豪雨發生。根據通報，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、連江縣及高雄市山區今日恐有局部大雨或豪雨，南投、彰化及南部地區也有局部大雨的可能性。氣象署呼籲民眾務必留意雷擊與強陣風，山區應防範坍方、落石、土石流及溪水暴漲，而低窪地區需警惕積淹水情況。

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同時，彰化各地因大雨而淹水，尤其鹿港災情嚴重，許多路段都淹到小腿高度。對此，王惠美僅在臉書發文表示，「強烈雷雨帶、雷雨胞非常猛烈，仍在我們上方，提醒大家注意用路安全，非必要暫時不外出；雷擊頻繁，請留意家中電子設備、用品；遠離空地、高處、水邊」等3點。

網友看完紛紛留言，「惠美阿姨，咕嚕咕嚕了」、「縣長有住在彰化嗎」、「彰化、員林、社頭、田中已經多處地方淹水了」、「阿美，妳⋯咕嚕咕嚕咕嚕」、「給我浮起來重講」、「重講還是…咕嚕咕嚕」、「我的聲音在笑…咕嚕咕嚕…淚在飄」、「縣長我為了兩學分坐船出門了」、「縣長…太晚發了吧…咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕」、「謝謝你，永靖淹到膝蓋了，我175」。

據了解，去年凱米颱風來襲，彰化超過13鄉鎮全泡在水中，不少人車冒險涉水險遭滅頂，縣長王惠美臉書就被網友留言「咕嚕咕嚕」灌爆，如今一樣的情況又再發生。

▼網友留言如下。（圖／翻攝王惠美臉書）

