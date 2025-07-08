彰化暴雨炸裂！員林、永靖水淹1米　消防出動救生艇急撤11人

記者唐詠絮／彰化報導

丹娜絲颱風前腳剛走，後腳就帶來驚人雨勢！彰化縣今（8）日多處傳出淹水災情，不只鹿港慘，員林和永靖也頻傳災情！員林市信義巷淹水深度竟達80公分，永靖水深1米高。消防隊員立刻聯繫里長和市公所，使用急流舟支援，緊急將11名住戶預防性撤離安置。

▲永靖淹水1米深，消防緊急用救生船將災民撤離。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲縣長前往探視災民。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美一早就衝往鹿港公會堂、員林員基醫院和三和公園等淹水熱區視察。王惠美當場下令加派抽水機，盡快讓積水退散！雖然颱風已經離開，但西南氣流發威，全彰化時雨量破百毫米。鹿港公會堂、老街一帶因為地勢低窪，又碰上農曆十四大潮，馬路直接變成小河，水都快淹進店家裡。水資處緊急調來抽水機24小時運轉，就是要跟潮水賽跑。

▲縣長前往鹿港勘災。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防局接獲通報，員林分隊在支援二林火警回程時，發現信義巷淹水深度竟達80公分，水位都快淹到成人腰部。消防隊員立刻聯繫里長和市公所，緊急將住戶預防性撤離到三和社區活動中心，總共9位民眾受到安全安置。永靖鄉永坡路202巷1號，發現淹水約1米深，有2名民眾受困，立即使用急流舟支援，將人平安撤離。社會處立即派員前往關心被安置民眾。

▲員林信義巷淹大水，消防緊急撤離9住戶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林市長賴致富及鹿港鎮長許志宏、永靖鄉長魏碩衛也趕到現場坐鎮，他表示公所早就架好抽水站，現在全力加速排水，「拜託鄉親出門要小心，看到漂流物千萬別硬闖！」公所也備妥沙包供民眾索取，要一起守住家園。

▲鹿港天后宮前全泡在水中。（圖／記者唐詠絮翻攝）