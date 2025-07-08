中南部明後天持續豪雨警戒　10天後可能有颱風

▲低壓帶和西南風影響，明後兩天水氣更多，中南部防豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶和西南風夾擊，明天(9日)和周四水氣將更多，容易有短延時強降雨，中南部可能有大雨或局部豪雨，周五仍受影響但降雨時間縮短，周六起天氣轉為穩定。此外，10天後可能有熱帶擾動和颱風發展。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天和周四兩天台灣持續受低壓帶與西南風影響，水氣更多、對流旺盛，容易出現短延時強降雨，中南部地區將有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，午後北部與東半部山區也可能出現局部大雨。

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▲▼明天降雨趨勢以及今天降雨雨量情況。（圖／氣象署提供）

針對今日彰化地區出現驚人雨量、淹水災情嚴重的情況，張承傳說明，主要是因為對流移入彰化並滯留時間較久，至於明後兩天是否會再度發生類似情形，則要視未來對流是否再次出現在彰化或其他地區、以及滯留時間而定，仍需進一步觀察。

周五仍持續受到低壓帶與西南風影響，不過張承傳表示，因輻合區開始北抬、為太平洋高壓增強過程的一部分，整體雨勢將比周三、周四略為緩和。中南部仍會有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨機會，不過雨勢時間相對較短；北部與東南部地區也會有短暫陣雨，其他地區則為午後局部雷陣雨的型態。

周六起太平洋高壓明顯增強，張承傳說明，天氣將轉趨穩定，恢復為典型午後雷陣雨的夏季型天氣型態。南部在清晨、上午與夜晚仍可能有局部降雨，類似天氣將持續至7月18日。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

在氣溫方面，張承傳指出，周五前因降雨較多，高溫略為下降；而周六過後降雨減少，氣溫將回升，轉為典型悶熱夏天，預估高溫落在32至35度之間。

至於後續是否有熱帶系統發展，張承傳表示，7月與8月為颱風季，南海至菲律賓東方海面的低壓帶較容易發展熱帶系統。根據目前觀察，季風槽下一個活躍週期約在10天後，屆時有機會出現熱帶擾動甚至颱風生成。