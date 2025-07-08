颱風過後蚊患升溫！專家點名「孑孓溫床」藏清掃盲區

▲颱風過後蚊子大軍出沒，有民眾帶著電蚊拍倒垃圾。（示意圖／486先生提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

颱風走了，陽光露臉，很多人趁著好天氣整理風雨後的殘局，卻驚覺「蚊子怎麼突然變多了？」一個轉身腿上就被叮了包！對此，家事達人486先生提醒，「防蚊工作要跟上，才能避免『災後水退，蚊患升溫』的惡性循環。」

由於豪雨導致道路積水、盆栽溢水甚至排水不良，一旦疏於處理，短時間內就可能爆發「蚊災」。根據環保署資料，斑蚊的幼蟲只需要少量積水就能生存，多數人在颱風過後只顧清除泥沙與落葉，卻常忽略陽台角落的水桶、盆栽底盤、戶外排水孔等「蚊子育嬰室」。積水處若未妥善處理，不僅自家容易遭殃，也可能波及整個社區。

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▲颱風過後應盡速清除陽台水桶、盆栽底盤積水。

486先生指出，民眾可依「巡、倒、清、刷」四步驟著手防治：「巡」視室內外是否藏有積水容器；「倒」掉積水，記得傾倒於乾燥地面，切勿直接倒入排水溝；「清」理閒置器皿與雜物並妥善回收；「刷」洗容器內壁，清除附著的蚊卵，避免再次孳生。平時也可搭配防蚊產品強化防護，例如防蚊噴霧、防蚊掛片或紫外線滅蚊燈等。

▲使用捕蚊燈時建議將其他光源關閉，避免干擾誘蚊效果。

他也補充說，颱風季才剛開始，如果發現住家周邊蚊子變多，不妨在玄關、陽台、落地窗邊放上防蚊掛片，防止蚊子入侵。至於捕蚊燈，建議在睡前1至2小時預先開啟，同時關閉房內其他燈源避免干擾捕蚊效果。外出活動時則可攜帶驅蚊貼片或配戴驅蚊手環，但不論選擇哪種產品，都要注意標示的有效時間，定時更換才能降低被叮咬的機會。