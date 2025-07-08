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社會 社會焦點 保障人權

抓到了！全裸跳滯洪池、爬籃框　彰化刺青男辯「好玩」下場曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今(8日)遭受強烈對流雲系襲擊，瞬間暴雨導致全縣淹水災情慘重，員林市龍燈公園的滯洪池竟出現一名刺青男子光溜溜跳進暴漲的池水中游泳，還有人在一旁大笑錄影，誇張行徑被PO網後引發眾怒。警方火速逮人，這名24歲的黃姓男子竟稱「覺得颱風天看到滯洪池滿池，一時好玩才裸泳」，被依涉公然猥褻罪嫌送辦。

▲刺青男跳滯洪池裸泳。（圖／民眾提供）

▲刺青男跳滯洪池裸泳。（圖／民眾提供）

這場豪雨來得又急又猛，彰化鹿港、員林、溪湖、和美埔心埔鹽等地區水淹及膝，馬路瞬間變河流，時雨量甚至破百毫米。排水系統根本來不及消化，不少車輛泡水、民宅進水，災害應變中心忙得不可開交。縣長王惠美也緊急趕往鹿港勘災，涉水視察災情，呼籲民眾注意安全。

▲刺青男跳滯洪池裸泳。（圖／民眾提供）

▲刺青男穿起泳褲站上籃框。（圖／民眾提供）

就在全縣上下忙著防汛時，員林龍燈公園的滯洪池卻上演荒唐戲碼。一名滿背刺青的男子脫光衣服，直接跳進暴漲的池水中游泳，旁邊友人不但沒阻止，還拿著手機狂笑錄影。男子游回岸邊時，友人甚至起鬨要他「再游一圈」，他竟把泳褲套在頭上，一路游到籃球架旁，爬上籃框表演「單手穿泳褲」，最後還站上投籃框架，危險行徑讓人捏把冷汗。

▲刺青男穿起泳褲站上籃框。（圖／民眾提供）

▲刺青男穿起泳褲站上籃框準備跳水。（圖／民眾提供）

影片曝光後，網友全炸鍋，痛批：「別人在防災，你在玩命！」、「根本浪費社會資源！」、「淹水已經夠慘了，還來添亂！」警方獲報後迅速找到這名黃姓男子，他辯稱「颱風天大雨覺得好玩，難得看滯洪池滿了」，沒想到後果嚴重。黃男訊後被依法送辦。

員林分局強調，颱風天暴雨容易造成意外，民眾應避免靠近危險水域，更別說戲水或做出危險行為，以免發生憾事。黃姓男子在公共場所裸泳，已涉及公然猥褻，最高可處1年以下有期徒刑，呼籲民眾別因一時貪玩觸法。

▲刺青男跳滯洪池裸泳。（圖／民眾提供）

▲刺青男跳滯洪池裸泳。（圖／民眾提供）

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