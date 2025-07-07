基隆暖七社福關注家庭教養壓力　助照顧者自我療癒與成長

▲基隆暖七社福推支持團體，藝術療癒減輕家庭照顧壓力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為協助脆弱家庭照顧者紓解壓力並改善親子關係，基隆市政府社會處暖七社會福利服務中心自今年5月起，推出六場次「讓愛流動」照顧者支持團體，結合藝術創作、牌卡引導及互動遊戲，吸引許多家庭參與。活動透過創新方式幫助照顧者自我探索、調整教養觀念，更促進親子對話，參與者回饋「首次感受到自己被重視」、「與孩子的互動變多了」。

基隆市社會處指出，脆弱家庭的主要照顧者常因經濟、情緒或資源不足而陷入孤立，暖七社福中心特別設計六大主題單元，包括「遇見未知的我」、「正向創造」及「我們的幸福藍圖」等，運用流動畫、禪繞畫、曼陀羅等藝術創作，搭配靜心練習，協助照顧者反思自身成長經驗對教養的影響。此外，活動也安排親子角色扮演、牌卡遊戲及真心話大冒險，讓家庭成員在趣味互動中學習溝通技巧，建立共同目標。

參與活動的學員分享，過去因忙於生計忽略自我需求，透過團體支持才意識到「自己也值得被照顧」；另有家長表示，活動後更懂得傾聽孩子心聲，家庭笑容明顯增加。

社會處長楊玉欣強調，照顧者的心理健康是家庭穩定的關鍵，此次透過藝術媒材與團體交流，不僅提升教養知能，更強化了家庭凝聚力。