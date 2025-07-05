親子消暑首選！基隆暖暖親水季登場　邊玩邊學生態知識

▲2025基隆親水季沁涼啟動！謝國樑邀親子玩水槍、野餐趣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
2025基隆親水季今（5日）於暖暖親水公園盛大開幕，市長謝國樑親自出席啟動儀式，邀請市民攜帶水槍與野餐墊共襄盛舉。活動結合水域遊憩、生態導覽與鄉土教學，打造寓教於樂的夏日體驗。
開幕式上，謝國樑與貴賓們手持水槍齊射，宣布親水季正式啟動。現場噴水設施同步啟用，吸引眾多親子戲水消暑。謝國樑表示，今年特別與7所在地學校合作設計生態課程，讓學童認識家鄉自然與人文特色。
暖暖區長陳儒東表示，活動期間每日分兩個時段開放噴水設施：上午9:30-11:00及下午4:00-5:30，週一、週五為清潔日暫停使用。開幕當日限量提供免費冰品，歡迎民眾參與。
交通方面，建議搭乘台鐵至暖暖車站轉乘接駁車，或搭乘公車客運前往；自行開車者可停放在水源橋下收費停車場。詳細資訊可查詢暖暖區公所官網及臉書專頁。
謝國樑透露，市府正規劃於百福公園打造第二處親水空間，預計2026年暑假完工，將與暖暖親水公園形成親子休閒網絡。此次活動展現基隆推動自然教育與友善環境的決心，未來將持續開發兼具教育與娛樂功能的公共空間。
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