基隆表揚全國好漾爺奶　見證銀髮世代新典範

▲基隆市表揚全國好漾爺奶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

為彰顯銀髮族的正向力量與多元貢獻，基隆市政府與中華祖父母關懷協會攜手合作，於昨（5日）在基隆表演藝術中心演藝廳舉辦第5屆全國「好漾爺爺奶奶」表揚暨「新代間零距離」教育活動成果展。活動中共有來自全國各地的26位獲獎者與其家屬，以及教育處、家庭教育中心、各級學校與8間樂齡學習中心代表出席，場面溫馨感人、熱鬧非凡。

本屆得獎者故事精彩動人，展現銀髮族在生活、學習、公益與文化領域中的無限能量。基隆市林金鶯奶奶活躍於社區，與太極拳同好組隊表演推動長者運動風氣，並走入基隆醫院癌症病房陪伴病友書寫春聯、傳遞節慶溫暖；鄭樑爺爺熱心參與社區事務，持續關懷長輩、辦理活動不遺餘力；許新州爺爺更長年推動祖孫共樂活動，實踐「尊老為德、助老為美、敬老為樂、愛老為善」的精神。

在「樂與分享」類別中，基隆市李銘江爺爺長期投入導覽志工，致力推廣基隆在地文化；新北市游玉英奶奶60歲獲得博士學位，為終身學習最佳典範；桃園市簡劉菊英奶奶積極參與社會公益，經常捐贈冷氣、飲水機等物資給有需要的單位；新北市王愛珠奶奶則多年參與家庭教育中心出版計畫，關心樂齡教育議題。

而在「終身學習、樂活志工」面向，87歲的基隆市李鄭淑奶奶自2003年起堅守校園交通崗位至今20年；曾慧慈奶奶與黃鄭月雲奶奶也長期於仁壽社區投入志工行列，是社區最受信賴的長者志工。來自臺北市的吳丙寅爺爺更累積超過8,000小時的志工服務時數，展現高度奉獻精神。

在「伉儷同行、加倍奉獻」類別中，連江縣楊綏生爺爺與夫人攜手參與藝文、淨灘與老人關懷等活動，展現夫妻共善的最佳典範；高雄市鄭惠珍奶奶與丈夫則長年在校園及社區擔任志工，推動綠美化工作，將愛心化為行動，讓社會更有溫度。

謝國樑表示，終身教育是推動社會持續進步的重要力量，他高度肯定全國爺爺奶奶們在家庭與社區中的無私奉獻與影響力，呼籲長者秉持「活到老、學到老」的精神，積極參與在地8所樂齡學習中心的多元課程與活動，不僅促進健康、延緩老化，也能減少醫療及照護成本，共同邁向成功老化、幸福銀齡的新里程。