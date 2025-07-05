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基隆消防無人機志工隊成軍　高空滅火演練震撼全場

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局無人機志工隊於今（5日）在暖暖消防分隊及救災無人機控制中心正式成軍，由消防局長游家懿主持授旗儀式，並現場展示訓練成果。此次演練結合微型偵搜無人機、救援吊掛投擲機，以及與產業合作研發的「滅火無人機」，展現高科技救災效能，提升救援安全與效率。

▲基隆消防無人機志工隊成軍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防無人機志工隊成軍，由消防局長游家懿（左）主持授旗儀式。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

消防局長游家懿致詞時特別感謝志工隊成員無私奉獻，來自各行各業的志工利用專業與熱忱，強化基隆市的救災能量。他強調，志工的投入不僅為消防工作增添助力，更彰顯基隆作為「有愛城市」的精神。

為強化災害搶救民力，基隆市自2024年起招募具無人機操作專業的民眾加入志工隊。在基隆市政府、議會及在地無人機教育團隊「台續有限公司」支持下，全隊35人已通過交通部民航局專業考試並取得操作證照，未來將成為災害救援的關鍵協勤力量。

▲基隆消防無人機志工隊成軍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲無人機滅火演練超吸睛。

現代消防救災逐步從傳統人力密集型轉向科技化，透過無人機偵搜、AI辨識、熱顯像及空中滅火等技術，減少救災人員暴露於高風險環境。此次演練現場特別設置科技展示區，展出消防機器人、具AI追蹤功能的偵搜無人機、水面遙控救生圈等裝備，凸顯基隆市推動科技救災的決心。

消防局表示，無人機志工隊的成立是科技救災的重要環節，未來將持續整合民間與政府資源，提升減災預防與災害搶救效能，同時保障消防人員安全，邁向更智慧、高效的救災新時代。

▲基隆消防無人機志工隊成軍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防無人機志工隊成軍。（圖／記者郭世賢翻攝）

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