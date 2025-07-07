卡達談判陷僵局！納坦雅胡赴美　川普樂觀喊：本周達成協議

▲納坦雅胡6日啟程前往美國，預計7日與川普會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加薩停火談判持續進行之際，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於6日啟程前往美國，預計7日與總統川普（Donald Trump）會面。他強調，此行目的是推進人質交換與加薩停火協議，並稱川普的協助將有助於推動談判取得成果。

根據BBC報導，納坦雅胡表示，參與6日在卡達杜哈（Doha）展開新一輪停火談判的以色列代表團，已獲得明確指示，在以方接受的條件下努力推進協議。他強調，「我相信與川普總統的會談，將有助於實現這些目標。」並再次表明，目標是要讓被囚禁在加薩的人質返回，並消除哈瑪斯（Hamas）對以色列的安全威脅。

川普方面則樂觀預測，「我認為我們有很大機會在這週與哈瑪斯達成協議，這可能釋放相當多的人質。」

不過，雙方要達成共識仍有諸多障礙。據兩名知情的巴勒斯坦消息人士透露，6日於卡達的首輪間接談判尚未取得具體成果，雙方在人道援助、拉法（Rafah）通道開放及以軍撤離時間表仍存爭議，以色列代表團未獲足夠授權敲定協議。

以色列總理辦公室發聲明表示，哈瑪斯對協議內容提出的修改要求「以色列無法接受」，但以方代表仍將前往卡達，繼續基於卡達版本持續協商人質返國問題。

哈瑪斯先前聲稱，已正面回應由美方支持的60天停火提案，而川普也表示以色列已同意推進協議所需的條件。不過納坦雅胡也強調，哈瑪斯必須解除武裝，但對方仍未表態願意討論此議題。

此外，納坦雅胡也表示，此行將與川普討論對伊朗空襲行動後續，以及確保德黑蘭無法取得核武。他認為，中東當前局勢或許能成為擴大和平的契機。

儘管納坦雅胡面臨執政聯盟內強硬派的壓力，但包括外交部長薩爾（Gideon Saar）在內的部分成員則支持推動和平協議。特拉維夫（Tel Aviv）數百名群眾5日晚間在國防部總部附近集會，高舉以色列國旗與人質照片，呼籲政府達成停火並釋放仍在加薩的約50名人質。

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列南部，造成約1200人喪命、251人遭綁架。根據由哈瑪斯控制的加薩衛生部統計，截至目前已有逾5.7萬名巴勒斯坦人在以軍攻勢中死亡。加薩境內亦爆發嚴重糧食危機，民眾大量流離失所，整個地區幾乎成為廢墟。

目前約仍有20名人質被認為還活著，部分人質已透過外交談判獲釋，也有少數由以軍營救出。