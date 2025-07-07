哪些國家收到關稅信？　白宮經濟顧問：看新聞就知道

▲川普表示，美方將從7日起，陸續寄出關稅通知信給未能及時達成協議的貿易夥伴。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上週表示，美方將從7日起，陸續寄出關稅通知信給未能及時達成協議的貿易夥伴。對此，白宮國家經濟會議（National Economic Council）主任哈塞特（Kevin Hassett）坦言，有哪些國家會收到信，看這週新聞就知道了。

哈塞特6日接受CBS節目《面對全國》（Face the Nation）專訪時指出，隨著川普當初宣布的90天關稅暫緩期即將在9日到期，各項協議的「輪廓已逐漸清晰」，像是英國與越南已簽署的協議，正成為其他國家談判的參考。

他強調，「本週會有不少新聞，重點是會有一些協議正式敲定。」並透露美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）已與多個外國政府完成談判，但也準備好向進展不足的國家寄出通知信。

川普上週向媒體透露，美方將從7日開始寄出關稅通知信，初步預計寄給約12個國家。

▲白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）。（圖／路透）



儘管哈塞特並未透露會收到信的具體國家，但他表示，這些通知可能會寄給規模大小不一的貿易夥伴。他也指出，寄信的同時，仍有可能「在最後一刻」達成協議，「在一切塵埃落定之前，我們最好先保持觀望，看看這週會發生什麼。」

川普4月2日宣布對幾乎所有貿易夥伴加徵10%基礎關稅，並對部分國家加重稅率。不過在市場出現動盪後，他隨即宣布90天暫緩執行，但針對中國商品仍維持30%的整體關稅。

哈塞特也被問及，若與部分重要貿易夥伴談判未果，川普是否可能延長暫緩。他回應稱，「美國一直都願意跟所有國家對話」，至於是否延後，就看總統最後的判斷。

另一方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）6日在CNN節目上也證實，川普會在信中明確告知各國，「如果不加快腳步，8月1日就會恢復到4月2日的稅率」，並強調這不是新的期限，而是正式執行日。

哈塞特強調，川普的貿易策略已經發揮效果，「許多國家為了避免高關稅，選擇將投資轉進美國，正在創造就業機會」，並形容這場投資潮「是一場由川普總統引爆的競賽」。