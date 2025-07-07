德州洪災增至80死！　 川普下令聯邦援助救災

記者張靖榕／綜合報導

美國德克薩斯州中部因豪雨引發嚴重洪災，已造成至少80人喪生，當局持續在災區搜尋失聯者，當中多為參加夏令營的兒童與輔導員。位於克爾郡（Kerr County）的基督教女童軍夏令營「神秘營」（Camp Mystic）受災最為慘重，洪水暴漲沖毀小屋，營地現場滿目瘡痍。

《美聯社》報導，當局目前已證實在克爾郡尋獲28名罹難兒童遺體。克爾郡警長萊沙（Larry Leitha）表示，儘管事發至今已逾3日，搜救行動仍未停歇，「我們不會放棄，直到找到每一個人為止」。失聯者包括11名女孩及1名夏令營輔導員，仍下落不明。

▲▼美國德州中部洪災，基督教女子夏令營「神秘營」被毀。（圖／路透）



此次洪災波及多個郡縣，包括曲維斯郡（Travis County）、伯尼特郡（Burnet County）、肯德爾郡（Kendall County），湯格林郡（Tom Green County）與威廉森郡（Williamson County）。官方目前尚未公布整體失聯人數，救援人員則在崎嶇地形中持續搜索，盼能尋得更多生還者。

失蹤者家屬6日首次被准許進入災區營地，一面是滿目瘡痍的小屋與泡水殘骸，一面是重型機具持續清理現場與河道，試圖從洪水中打撈受困物件。家屬則在泥濘中翻找物品，祈盼能有奇蹟發生。隨著時間流逝，搜救工作逐漸轉為尋獲遺體的行動。

▲美國總統川普下令救援。（圖／路透）



隨著災難擴大，外界對地方政府應對機制提出質疑，質疑聲浪主要集中於是否曾對易淹地區發布足夠預警，與各地是否具備有效防災與應變措施。

總統川普宣布，為克爾郡簽署「重大災難聲明」（major disaster declaration），啟動聯邦緊急事故管理總署（FEMA）救災機制。川普稍早在社群媒體上表示，「這些家庭正在承受難以想像的悲劇，許多生命已逝，還有許多人下落不明」，他並強調，聯邦政府將全力支援德州災區重建。