　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普批馬斯克成立美國黨：他可以玩玩看　 但真的有夠荒謬

▲全球首富馬斯克槓上美國總統川普。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克槓上美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

針對馬斯克（Elon Musk）宣布成立新政黨「美國黨」（America Party）對抗《大而美法案》，美國總統川普6日在搭乘「空軍一號」返回華府前受訪時回應，痛批此舉「荒謬」，並強調美國制度是為兩黨所設，第三政黨只會帶來混亂。

川普在新澤西州高爾夫俱樂部結束行程後於摩里斯敦機場受訪表示，「我認為成立第三政黨很荒謬。我們的共和黨非常成功；民主黨已經迷失方向，但美國一直是兩黨體系，這就是制度設計的方式。第三政黨從來沒成功過，他可以玩玩看，但這真的很荒謬。」

馬斯克是在川普簽署被稱為「大而美法案」（Big Beautiful Bill）的稅改與支出法案後隔日，於社群平台X宣布成立新政黨。他批評這項法案會使美國「破產」，並聲言要在明年期中選舉中拉下支持該法案的共和黨議員。

消息一出立即引發震盪。投資公司Azoria Partners原本計畫成立一支與特斯拉（Tesla）掛鉤的基金，但因馬斯克投入政黨事務與其擔任執行長的職責產生衝突，該公司宣布延後基金發行計畫。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日也在CNN節目《美國國情》（State of the Union）中指出，馬斯克旗下特斯拉與太空探索公司SpaceX的董事會恐怕對他的政治參與感到不滿。「我想那些董事會昨天（星期六）對他的宣布並不開心，他們會鼓勵他把重心放在企業營運，而不是政治活動上。」

馬斯克過去是川普政府的重要顧問，參與聯邦政府瘦身與重組規劃。他也曾為川普2024年連任競選砸下數百萬美元，經常出現在白宮與總統身邊。兩人後來因支出法案意見分歧而決裂，馬斯克曾試圖修補關係但未果。

這項《大而美法案》包含大規模減稅、國防與邊境安全支出增加，被批評將大幅擴張聯邦預算赤字、危及經濟穩定。川普則回應，馬斯克不滿的真正原因是法案取消了電動車購車抵免與綠能補貼，使特斯拉面臨數十億美元的損失。

面對馬斯克的批評，川普已威脅要撤回特斯拉與SpaceX獲得的數十億美元聯邦補助與合約，兩人之間的裂痕看來難以彌合。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊全聯先生當導護爸爸！砸車消失2年現況曝光
杜蘭特正式轉戰火箭　7方交易內容曝
丹娜絲慘狀曝　「被中央山脈摧殘看不出颱風樣子」
若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效
丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝
丹娜絲「深入南投山區」　最新路徑曝
〈星期五晚上〉奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哪些國家收到關稅信？　白宮經濟顧問：看新聞就知道

傳「美國黨」不推2028總統候選人　馬斯克親自回應了

馬斯克成立「美國黨」投資人喊卡　美財長：他應遠離政治

川普批馬斯克成立美國黨：他可以玩玩看　 但真的有夠荒謬

德州洪災增至80死！　 川普下令聯邦援助救災

美財長：未來幾天將宣布「幾項重大貿易協議」

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

白宮：協商中願妥協國家　關稅期限可能調整

吐噶喇群島6分鐘2度狂搖　氣象廳：可能還有「震度6弱」地震

快訊／南韓特檢：稍早已「聲請羈押」前總統尹錫悅

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

炎亞綸《炎上》遭虧　扮直男10年

哪些國家收到關稅信？　白宮經濟顧問：看新聞就知道

傳「美國黨」不推2028總統候選人　馬斯克親自回應了

馬斯克成立「美國黨」投資人喊卡　美財長：他應遠離政治

川普批馬斯克成立美國黨：他可以玩玩看　 但真的有夠荒謬

德州洪災增至80死！　 川普下令聯邦援助救災

美財長：未來幾天將宣布「幾項重大貿易協議」

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

白宮：協商中願妥協國家　關稅期限可能調整

吐噶喇群島6分鐘2度狂搖　氣象廳：可能還有「震度6弱」地震

快訊／南韓特檢：稍早已「聲請羈押」前總統尹錫悅

鳳梨颱風夜「嘉義家全破了」！窗框砸進屋、木板碎滿地　住家慘況曝光

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！好料全上預計今年開賣

快訊／荖濃溪水暴漲！南橫公路河床便道遭沖毀百米　交通中斷

老公不行！　醫師娘找清潔工洩欲

預約辦護照、急領護照遇到颱風假怎麼辦？　外交部領務局給答案

哪些國家收到關稅信？　白宮經濟顧問：看新聞就知道

大谷翔平熄火！登板後隔天累計12支0　道奇慘遭太空人橫掃　

「LEXUS RX休旅」傳將推新改款！外觀大整容、內裝科技有感升級

惡質調查官濫權辦私案　再爆鹹豬手伸向自家人

7月7日星座運勢／水瓶創造理想財富！　天蠍找回愛情初衷

阿金耐心等主人修海龜布偶　修好後火速開戰逗笑網友

國際熱門新聞

遭撕咬拖屍　最後照片「熊逼近鏡頭」

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

丹娜絲Z字型移動！日氣象廳曝轉彎時間點

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

8歲男童遭毒癮母遺棄　「被狗群撫養」只會汪汪叫

白宮：協商中願妥協國家　關稅期限可能調整

日櫻島火山今早噴發！煙柱直噴3000公尺

日23歲陸留學生「網揪2男」集體性侵櫻花妹

氣象廳：鹿兒島可能還有「震度6弱」地震

美財長：未來幾天將宣布「幾項重大貿易協議」

川普身家「飆破100億美元」

酒吧命案　中年男持「特殊兇器」砍死2正妹

愛妻罹癌過世！狼父「獸性大發」性侵小女兒

馬斯克成立「美國黨」　投資人急喊卡

更多熱門

相關新聞

德州洪災增至80死！　 川普下令聯邦援助救災

德州洪災增至80死！　 川普下令聯邦援助救災

美國德克薩斯州中部因豪雨引發嚴重洪災，已造成至少80人喪生，當局持續在災區搜尋失聯者，當中多為參加夏令營的兒童與輔導員。位於克爾郡（Kerr County）的基督教女童軍夏令營「神秘營」（Camp Mystic）受災最為慘重，洪水暴漲沖毀小屋，營地現場滿目瘡痍。

美財長：未來幾天將宣布「幾項重大貿易協議」

美財長：未來幾天將宣布「幾項重大貿易協議」

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

白宮：協商中願妥協國家　關稅期限可能調整

白宮：協商中願妥協國家　關稅期限可能調整

台灣有事劇本！北約：習近平要普丁「當掩護」

台灣有事劇本！北約：習近平要普丁「當掩護」

關鍵字：

川普馬斯克美國黨政黨北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

快訊／丹娜絲06：00中心桃竹出海　估下午解陸警

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

蔣萬安臉書被灌爆！親曝正常上班上課原因

快訊／北市：紅黃線停車延至7日中午

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

台南仁德家樂福大門被吹破！現場畫面曝

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

全台13縣市、桃園4區停班課　懶人包一覽

桃園市分區放颱風假　張善政說明

丹娜絲撞中央山脈變輕颱　2原因快速減弱

台南風速刷紀錄　37歲以下台南人絕沒體驗過

丹娜絲登陸　7日凌晨風雨最強

61歲男腎臟移植後「體內竟長滿寄生蟲」！

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面