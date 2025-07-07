川普批馬斯克成立美國黨：他可以玩玩看　 但真的有夠荒謬

▲全球首富馬斯克槓上美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對馬斯克（Elon Musk）宣布成立新政黨「美國黨」（America Party）對抗《大而美法案》，美國總統川普6日在搭乘「空軍一號」返回華府前受訪時回應，痛批此舉「荒謬」，並強調美國制度是為兩黨所設，第三政黨只會帶來混亂。

川普在新澤西州高爾夫俱樂部結束行程後於摩里斯敦機場受訪表示，「我認為成立第三政黨很荒謬。我們的共和黨非常成功；民主黨已經迷失方向，但美國一直是兩黨體系，這就是制度設計的方式。第三政黨從來沒成功過，他可以玩玩看，但這真的很荒謬。」

馬斯克是在川普簽署被稱為「大而美法案」（Big Beautiful Bill）的稅改與支出法案後隔日，於社群平台X宣布成立新政黨。他批評這項法案會使美國「破產」，並聲言要在明年期中選舉中拉下支持該法案的共和黨議員。

消息一出立即引發震盪。投資公司Azoria Partners原本計畫成立一支與特斯拉（Tesla）掛鉤的基金，但因馬斯克投入政黨事務與其擔任執行長的職責產生衝突，該公司宣布延後基金發行計畫。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日也在CNN節目《美國國情》（State of the Union）中指出，馬斯克旗下特斯拉與太空探索公司SpaceX的董事會恐怕對他的政治參與感到不滿。「我想那些董事會昨天（星期六）對他的宣布並不開心，他們會鼓勵他把重心放在企業營運，而不是政治活動上。」

馬斯克過去是川普政府的重要顧問，參與聯邦政府瘦身與重組規劃。他也曾為川普2024年連任競選砸下數百萬美元，經常出現在白宮與總統身邊。兩人後來因支出法案意見分歧而決裂，馬斯克曾試圖修補關係但未果。

這項《大而美法案》包含大規模減稅、國防與邊境安全支出增加，被批評將大幅擴張聯邦預算赤字、危及經濟穩定。川普則回應，馬斯克不滿的真正原因是法案取消了電動車購車抵免與綠能補貼，使特斯拉面臨數十億美元的損失。

面對馬斯克的批評，川普已威脅要撤回特斯拉與SpaceX獲得的數十億美元聯邦補助與合約，兩人之間的裂痕看來難以彌合。