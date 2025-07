傳「美國黨」不推2028總統候選人　馬斯克親自回應了

▲特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)成立美國黨。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)日前宣布成立美國黨(America Party)後,有媒體人引述馬斯克表態指出,美國黨不打算在2028年推派總統候選人,避免瓜分保守派選票。不過馬斯克回應,「不支持總統候選人」並非完全排除可能,只是未來一年將聚焦國會選戰。

美國媒體人道赫提(Eric Daugherty)6日在社群平台X貼文指出,馬斯克轉發《呆伯特》(Dilbert)漫畫作者亞當斯(Scott Adams)的分析,表示美國黨未來將集中火力,針對特定聯邦眾議員與參議員,試圖推動赤字削減等民眾真正關心的政策,並避免在2028年總統大選中分散選票導致共和黨慘敗。

馬斯克隨後回覆貼文並表示,「支持某位總統候選人並非完全不可能,但未來12個月的重心會放在眾議院與參議院。」

然而,馬斯克成立新政黨的舉動已引起共和黨內不滿。總統川普(Donald Trump)7日也在社群上重砲抨擊,直言「看著馬斯克這5週來完全『脫軌』,變成一場火車事故(train wreck),讓人難過。」

面對川普的批評,馬斯克未正面回應,只引用小說《沙丘》(Dune)中一句經典台詞回嗆,「恐懼會扼殺思維能力,是潛伏的死神,會徹底毀滅一個人(Fear is the mind-killer. Fear is the little death that brings total obliteration.)。」