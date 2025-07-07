傳「美國黨」不推2028總統候選人　馬斯克親自回應了

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）成立美國黨。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布成立美國黨（America Party）後，有媒體人引述馬斯克表態指出，美國黨不打算在2028年推派總統候選人，避免瓜分保守派選票。不過馬斯克回應，「不支持總統候選人」並非完全排除可能，只是未來一年將聚焦國會選戰。

美國媒體人道赫提（Eric Daugherty）6日在社群平台X貼文指出，馬斯克轉發《呆伯特》（Dilbert）漫畫作者亞當斯（Scott Adams）的分析，表示美國黨未來將集中火力，針對特定聯邦眾議員與參議員，試圖推動赤字削減等民眾真正關心的政策，並避免在2028年總統大選中分散選票導致共和黨慘敗。

馬斯克隨後回覆貼文並表示，「支持某位總統候選人並非完全不可能，但未來12個月的重心會放在眾議院與參議院。」

然而，馬斯克成立新政黨的舉動已引起共和黨內不滿。總統川普（Donald Trump）7日也在社群上重砲抨擊，直言「看著馬斯克這5週來完全『脫軌』，變成一場火車事故（train wreck），讓人難過。」

面對川普的批評，馬斯克未正面回應，只引用小說《沙丘》（Dune）中一句經典台詞回嗆，「恐懼會扼殺思維能力，是潛伏的死神，會徹底毀滅一個人（Fear is the mind-killer. Fear is the little death that brings total obliteration.）。」