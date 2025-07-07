馬斯克成立「美國黨」投資人喊卡　美財長：他應遠離政治

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克離開川普政府後，宣布成立新政黨「美國黨」（America Party），此舉除了讓川普（Donald Trump）氣得痛批「非常荒謬」外，美國財政部長貝森特也直言，馬斯克應該遠離政治。此外，原本計劃推出「Azoria特斯拉ETF」的投資公司也在馬斯克宣布成立新政黨後，決定延後發行基金。

根據《路透社》報導，貝森特（Scott Bessent）7日受訪時直言，馬斯克（Elon Musk）旗下公司特斯拉與SpaceX的董事會應該不樂見他涉入政治，會希望他把重心放在經營事業上，「我猜那些董事會昨天（6日）對這個消息都不太開心，應該會鼓勵他專注在商業，而不是政治。」

馬斯克宣布成立新黨後，原本計劃推出「Azoria特斯拉ETF」的投資公司Azoria Partners也緊急喊卡，認為這與馬斯克擔任特斯拉執行長的職責產生衝突，決定延後發行基金。

Azoria Partners執行長費許貝克（James Fishback）更在社群平台X上呼籲董事會盡速召開會議，要求馬斯克說明政治立場，並評估是否與其執行長職責相符。

而民主黨方面則對馬斯克與川普鬧翻樂見其成。民主黨全國委員會發言人拉曼（Abhi Rahman）嘲諷道：「川普的MAGA政黨因為這份預算案正分崩離析，共和黨人簽下自己的政治死刑，現在只是在找替罪羊罷了。」

馬斯克原為川普總統初期的高階顧問，協助聯邦政府裁員與重整架構，後來因不滿川普主導的「大而美法案」（Big, Beautiful Bill）加劇聯邦預算赤字，宣布成立新政黨，並揚言將在明年期中選舉挑戰支持該法案的共和黨議員。