跨境支付被穩定幣「先發佔位」　陸學者：人民幣應制度性戰略重構

▲數位人民幣。（圖／CFP）

記者陳冠宇／北京報導

「穩定幣」近期受到熱烈討論。上海學者直言，在東南亞、非洲、拉美等區域，跨境支付空間被穩定幣「先發佔位」，壓縮人民幣的拓展空間，人民幣國際化應進行制度性戰略重構，才可能重塑全球貨幣權力格局。

復旦大學南土國際金融政策圓桌會第2期以「穩定幣與國際金融體系大變局」為題，近日邀集專家進行線上討論。

與會的復旦大學數字金融研究中心主任周光友直言，跨境支付空間被穩定幣「先發佔位」，在東南亞、非洲、拉美等區域，USDT/USDC已成為現實中的跨境支付工具，憑藉其高流動性與鏈上可用性，壓縮了人民幣作為替代幣種的拓展空間，人民幣國際化的進程可能因此受阻。

周光友還指出，人民幣數位生態尚未成型，儘管數位人民幣（e-CNY）在大陸境內試點取得進展，但尚未構建起鏈上互操作性與跨境可編程支付體系，難以在DeFi與Web3場景中嵌入。這限制了人民幣在數位金融領域的應用和發展，也降低了人民幣的競爭力。

此外，周光友提到，穩定幣已形成平台型網絡效應鎖定。USDC等已集成於全球主流錢包、交易所、元宇宙平台，在用戶端形成強路徑依賴與數據壟斷效應，人民幣需突破該網絡封鎖壁壘。

至於國際政策空間的「競爭錯位」，周光友說，美國通過鼓勵私人美元穩定幣發展，既迴避了CBDC（央行數位貨幣）的制度成本，又實現了美元的貨幣影響力輸出，而人民幣如無制度對策，國際影響力的提升將受到很大制約。

▲復旦大學南土國際金融政策圓桌會第2期。（圖／翻攝線上視訊會議）

對於前述衝擊，周光友提出人民幣國際化的四項制度性戰略重構。第一，推動人民幣錨定型穩定幣，鼓勵在香港、新加坡、中東等離岸人民幣區發行以CNH或CIPS儲備支持的穩定幣；同時，應用於數位商品貿易、數位碳資產、供應鏈金融等場景，形成人民幣的「鏈上使用場」。

第二是構建數位人民幣的跨境制度化框架，周光友建議，應推進mBridge項目深化，構建「數位人民幣跨鏈清算網絡」，這將有助於提高數位人民幣的跨境清算效率，降低清算成本。

第三是構建人民幣主導的鏈上資產市場，推動人民幣計價綠色債券、碳信用、代幣化國債等數位資產發行。周光友認為，這將豐富人民幣資產的種類，提高人民幣的吸引力。

第四是參與全球穩定幣規則制定，周光友建議，在G20、BIS、FSB等平台推動設立穩定幣儲備透明度、流動性覆蓋率、跨境監管一致性標準。通過參與規則制定，提高人民幣在全球穩定幣市場的話語權，並推動人民幣國際化進程。

對於人民幣國際化的新路徑，周光友強調，人民幣不能停留在使用數量、互換協議與外匯存底的傳統路徑上，而必須加快構建屬於自己的數位化通道、制度性框架、國際金融平台。這將使人民幣由「被動使用貨幣」轉化為「主動塑造制度」的全球貨幣力量，重塑全球貨幣權力格局。

▼復旦大學數字金融研究中心主任周光友（圖／翻攝復旦大學官網）