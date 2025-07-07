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大陸 大陸焦點 特派現場

穩定幣爆紅！　陸學者：擠壓人民幣國際化空間「應盡快加入」

▲▼穩定幣,虛擬貨幣,加密貨幣。（圖／CFP）

▲穩定幣近期受到追捧。（示意圖／CFP）

記者陳冠宇／北京報導

由於川普政府的力推，「穩定幣」近期受到熱烈討論。上海學者認為，大陸應盡快進入該領域；除了傳統貨幣結算，人民幣的國際化也應將穩定幣列入考量，並與一帶一路等跨境貿易相結合。

英國廣播公司（BBC）報導，穩定幣自2014年誕生，它是一種加密貨幣，此外，它與美元或黃金等具有穩定性的實物資產掛鈎。這兩個特徵帶給穩定幣兩大優勢：作為加密貨幣，交易穩定幣不需要銀行帳戶、不受銀行監管，跨境轉帳快；而由於與資產掛鈎，穩定幣比其他加密貨幣更穩定，不會劇烈波動。

川普重返白宮後，將發展加密經濟列為施政重點之一。美國參議院6月17日通過穩定幣法案「GENIUS Act」，為與美元掛鉤的加密貨幣設立監管規則，被視為加密貨幣產業與川普的重大勝利。此外，香港、韓國、英國、新加坡、日本、韓國、澳洲及印度等，近期都啓動了穩定幣的相關政策或立法工作。

許多分析認為，美國能利用穩定幣來鞏固美元的主導地位。對於禁止加密貨幣活動的大陸，應如何應對這波穩定幣風潮呢？復旦大學南土國際金融政策圓桌會第2期以「穩定幣與國際金融體系大變局」為題，近日邀集專家進行線上討論。

▲▼復旦大學南土國際金融政策圓桌會第2期。（圖／翻攝線上視訊會議）

▲復旦大學南土國際金融政策圓桌會第2期。（圖／翻攝線上視訊會議）

談及大陸如何迎接穩定幣的挑戰，與會的復旦大學國際金融研究中心主任楊長江強調「（中國應該）盡快進入」，不僅香港，上海也可以做，關鍵要創造場景（與跨境貿易相結合、與一帶一路相結合），而且要適度容忍（重點在於建立監測機制）。

楊長江舉例，加密貨幣「泰達幣」超過60％的市值增長，實際上來自於新興市場的使用，包括在亞洲、非洲、拉丁美洲的推廣。

「如果他們都能做到，我們中國在做一帶一路，在開發當中怎麼做不到呢？」楊長江認為，人民幣國際化應該是兩條腿走路，一條腿是傳統意義上的傳統結算，包括中國人民銀行的數位貨幣；另外一條腿就是穩定幣，這應該是大陸雙管齊下，來找到最合適的途徑。

▼復旦大學國際金融研究中心主任楊長江（圖／翻攝復旦大學官網）

▲復旦大學國際金融研究中心主任楊長江（圖／翻攝復旦大學官網）

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