以色列轟炸加薩38死！納坦雅胡赴美　「相信川普」有助達成停火

▲ 川普與納坦雅胡將在白宮會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列持續空襲加薩，6日的攻擊造成至少38名巴勒斯坦人喪生。目前正值美國推動的停火談判關鍵階段，以色列總理納坦雅胡6日啟程赴美，預計與美國總統川普會晤，商討停火與交換人質事宜。雙方皆樂觀認為，有望在本周內敲定協議，結束長達21個月的衝突。

綜合《衛報》及《路透》，據加薩南部汗尤尼斯納瑟醫院（Nasser Hospital），6日的以軍空襲導致馬瓦西地區（al-Mawasi）18人死亡，此區為難民聚集的帳篷營地。加薩衛生部則稱，過去24小時內共有80人喪命、304人受傷。

以色列國防軍（IDF）未對6日的攻擊發表評論，但稱過去一天內襲擊當地130個目標，包括哈瑪斯據點、武器庫與發射裝置。

除加薩以外，以軍6日也對葉門紅海沿岸青年運動（Houthi）目標發動空襲，報復該組織對以色列的攻擊，打擊針對荷台達（Hodeidah）、薩利夫（Salif）與拉斯伊薩（Ras Isa）港口，以及拉斯坎提布（Ras Qantib）發電廠。

納坦雅胡飛往華府前強調，派往卡達參加新一輪與哈瑪斯的間接停火談判代表已接到明確指示「不能讓步」，目標是促成協議並確保人質返國。他堅稱必須解除哈瑪斯武裝，排除其對以色列的威脅。這也是納坦雅胡自川普重掌白宮以來第3度訪美。

川普則於周末結束在紐澤西的高爾夫假期後表示，他相信本周就能與哈瑪斯達成協議，有機會使「相當多的人質」獲釋。根據外媒取得的草案內容，川普將親自對外宣布停火協議，部分人士期望可在7日晚間與納坦雅胡會晤前敲定。

不過談判仍面臨障礙。以方5日拒絕哈瑪斯要求修改的內容，強調這些變動「無法接受」；巴勒斯坦官員也坦言對人道援助、拉法口岸開放通行及以軍撤離時程等問題仍未釐清。據2名知情人士透露，首輪卡達談判未達成實質共識。

儘管國內部分強硬派反對停火，以色列外長薩爾（Gideon Saar）等人則支持達成協議，化解戰爭與人質僵局。納坦雅胡也期望此次訪美能進一步強化與川普的關係，並延續先前對伊朗的12天行動成果。

他在機場向記者表示，「我相信與川普總統的討論一定有助推動這些成果」，「我們在白宮從未有過這樣的朋友」，「我們已經將中東改造成完全不同的樣貌，且有機會也有能力進一步改變，為以色列國、以色列人民與整個中東創造美好未來。」