　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列轟炸加薩38死！納坦雅胡赴美　「相信川普」有助達成停火

▲▼以色列總理納坦雅胡透過影片發表聲明，感謝美國總統川普所做出的「偉大決斷」。（圖／路透）

▲ 川普與納坦雅胡將在白宮會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列持續空襲加薩，6日的攻擊造成至少38名巴勒斯坦人喪生。目前正值美國推動的停火談判關鍵階段，以色列總理納坦雅胡6日啟程赴美，預計與美國總統川普會晤，商討停火與交換人質事宜。雙方皆樂觀認為，有望在本周內敲定協議，結束長達21個月的衝突。

綜合《衛報》及《路透》，據加薩南部汗尤尼斯納瑟醫院（Nasser Hospital），6日的以軍空襲導致馬瓦西地區（al-Mawasi）18人死亡，此區為難民聚集的帳篷營地。加薩衛生部則稱，過去24小時內共有80人喪命、304人受傷。

以色列國防軍（IDF）未對6日的攻擊發表評論，但稱過去一天內襲擊當地130個目標，包括哈瑪斯據點、武器庫與發射裝置。

除加薩以外，以軍6日也對葉門紅海沿岸青年運動（Houthi）目標發動空襲，報復該組織對以色列的攻擊，打擊針對荷台達（Hodeidah）、薩利夫（Salif）與拉斯伊薩（Ras Isa）港口，以及拉斯坎提布（Ras Qantib）發電廠。

納坦雅胡飛往華府前強調，派往卡達參加新一輪與哈瑪斯的間接停火談判代表已接到明確指示「不能讓步」，目標是促成協議並確保人質返國。他堅稱必須解除哈瑪斯武裝，排除其對以色列的威脅。這也是納坦雅胡自川普重掌白宮以來第3度訪美。

川普則於周末結束在紐澤西的高爾夫假期後表示，他相信本周就能與哈瑪斯達成協議，有機會使「相當多的人質」獲釋。根據外媒取得的草案內容，川普將親自對外宣布停火協議，部分人士期望可在7日晚間與納坦雅胡會晤前敲定。

不過談判仍面臨障礙。以方5日拒絕哈瑪斯要求修改的內容，強調這些變動「無法接受」；巴勒斯坦官員也坦言對人道援助、拉法口岸開放通行及以軍撤離時程等問題仍未釐清。據2名知情人士透露，首輪卡達談判未達成實質共識。

儘管國內部分強硬派反對停火，以色列外長薩爾（Gideon Saar）等人則支持達成協議，化解戰爭與人質僵局。納坦雅胡也期望此次訪美能進一步強化與川普的關係，並延續先前對伊朗的12天行動成果。

他在機場向記者表示，「我相信與川普總統的討論一定有助推動這些成果」，「我們在白宮從未有過這樣的朋友」，「我們已經將中東改造成完全不同的樣貌，且有機會也有能力進一步改變，為以色列國、以色列人民與整個中東創造美好未來。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
權恩妃「F級美胸」熱舞滑出來　18禁邪惡視角被拍
快訊／謝男崩潰大哭！　筆錄做不了
總統府：賴清德近日關注救災與相關公務　團結十講有安排會公布
土城姊夫砍死妻與小姨子　脆上撩妹留言曝
南鯤鯓代天府牌樓倒塌！他分析「結構致命缺陷」嘆：會塌不意外
樺晟董座閃辭　今證實離世
快訊／謝男抵土城分局！　低頭不語
快訊／想開回屏東老家！土城姊夫被逮畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

牛排配蘑菇「毒死前公婆」！澳女被判4罪　否認設局誘殺

泰2歲童誤食「10多顆大麻軟糖」！阿伯開轟趴釀禍　恐害腦損傷

用ChatGPT幫忙減肥　女每天傳1訊息「1個月成功減掉7公斤」

飛機上被嗆不能後躺！他一招反制「全程不讓」　網兩派意見吵翻天

以色列轟炸加薩38死！納坦雅胡赴美　「相信川普」有助達成停火

川普對等關稅海嘯再起！亞洲國家「淪為重災區」　日韓積極談判

漢光演習前「北京啟用敏感航道」　路透：對台加大施壓

秘魯再現古文明驚奇！　3500年歷史「失落古城」出土

泰國路邊按摩「腿爆膿瘡」畫面曝　醫警告：感染的完美組合

尹錫悅「要求亮槍」阻止逮捕！特檢控涉內亂外患罪　9日召開羈押庭

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

牛排配蘑菇「毒死前公婆」！澳女被判4罪　否認設局誘殺

泰2歲童誤食「10多顆大麻軟糖」！阿伯開轟趴釀禍　恐害腦損傷

用ChatGPT幫忙減肥　女每天傳1訊息「1個月成功減掉7公斤」

飛機上被嗆不能後躺！他一招反制「全程不讓」　網兩派意見吵翻天

以色列轟炸加薩38死！納坦雅胡赴美　「相信川普」有助達成停火

川普對等關稅海嘯再起！亞洲國家「淪為重災區」　日韓積極談判

漢光演習前「北京啟用敏感航道」　路透：對台加大施壓

秘魯再現古文明驚奇！　3500年歷史「失落古城」出土

泰國路邊按摩「腿爆膿瘡」畫面曝　醫警告：感染的完美組合

尹錫悅「要求亮槍」阻止逮捕！特檢控涉內亂外患罪　9日召開羈押庭

牛排配蘑菇「毒死前公婆」！澳女被判4罪　否認設局誘殺

丹娜絲颱風襲台南　社會局啟動關懷行動14處避難所安置災民街友平安

列被罷藍委功績！「非選舉公報」上線　後續還會出書和紀錄片

桃園區新民立體停車場公辦都更簽約　開創舊城風貌打造新地標

畢爾即將被太陽買斷！預計放棄4億薪資　熱火、湖人等5隊有興趣

泰2歲童誤食「10多顆大麻軟糖」！阿伯開轟趴釀禍　恐害腦損傷

用ChatGPT幫忙減肥　女每天傳1訊息「1個月成功減掉7公斤」

洋基首次「台灣日」　王建民開心：台灣真的被看見了

土城家暴男狠奪2命　網怒刷「殺人就是死刑」：保護令有啥用

林志玲一家3口出遊被捕獲！　3歲兒露臉「好像媽媽」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

國際熱門新聞

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

遭撕咬拖屍　最後照片「熊逼近鏡頭」

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

丹娜絲Z字型移動！日氣象廳曝轉彎時間點

1個月狂生4颱風！　後頭還有更多

8歲男童遭毒癮母遺棄　「被狗群撫養」只會汪汪叫

即／川普：美東時間7日中午開始發送關稅信

瞬間淹成汪洋　德州洪災到處是屍體

日櫻島火山今早噴發！煙柱直噴3000公尺

馬斯克成立「美國黨」　投資人急喊卡

美國黨不推2028總統候選人？　馬斯克回應

白宮：協商中願妥協國家　關稅期限可能調整

酒吧命案　中年男持「特殊兇器」砍死2正妹

日23歲陸留學生「網揪2男」集體性侵櫻花妹

更多熱門

相關新聞

川普關稅海嘯再起　亞洲國家「淪為重災區」

川普關稅海嘯再起　亞洲國家「淪為重災區」

美國總統川普大動作恢復向多國課徵高額關稅，亞洲經濟體成為重災區。從日本、台灣、南韓到越南，多國正面臨關稅重壓，企業被迫重組供應鏈、調整出口策略。

跨境支付被穩定幣「先發佔位」　陸學者：人民幣應制度性戰略重構

跨境支付被穩定幣「先發佔位」　陸學者：人民幣應制度性戰略重構

穩定幣爆紅！　陸學者：擠壓人民幣國際化空間「應盡快加入」

穩定幣爆紅！　陸學者：擠壓人民幣國際化空間「應盡快加入」

川普反擊金磚「再加10%關稅」

川普反擊金磚「再加10%關稅」

川普談判各國進度！台灣「緊張觀望」處境曝

川普談判各國進度！台灣「緊張觀望」處境曝

關鍵字：

以色列加薩停火談判納坦雅胡川普

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

無／土城姊妹騎車遭追砍滿地血！2人搶救無效亡

牌樓檜木全倒「損失難估」　南鯤鯓：設法重建

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

目擊者驚悚還原！土城姊夫開車衝撞2姊妹　不發一語持刀狂捅

即／土城2姊妹騎車外出！遭「姊夫追砍」重傷　送醫搶救中

即／狠殺姊妹家暴夫正面曝　嗆：媽祖只保佑妳們到今天

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

即／土城家暴惡男「怒殺2姊妹」抓到了！

犯案畫面曝光！土城姊夫1刀1棍「壓制姊妹」狂捅奪2命

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面